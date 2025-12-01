Harbour Energy prepúšťa ďalších zamestnancov kvôli pretrvávajúcej daňovej záťaži

- Harbour Energy prepustí ďalších 100 zamestnancov vo Veľkej Británii kvôli pretrvávajúcej daňovej záťaži.
- Spoločnosť už zrušila približne 600 pracovných miest od zavedenia dane v roku 2022.
- Celková daňová sadzba pre ropný a plynárenský sektor aktuálne dosahuje 78 %, čo podľa firiem znevýhodňuje britský trh oproti zahraničnej konkurencii.
- Harbour Energy prepustí ďalších 100 zamestnancov vo Veľkej Británii kvôli pretrvávajúcej daňovej záťaži.
- Spoločnosť už zrušila približne 600 pracovných miest od zavedenia dane v roku 2022.
- Celková daňová sadzba pre ropný a plynárenský sektor aktuálne dosahuje 78 %, čo podľa firiem znevýhodňuje britský trh oproti zahraničnej konkurencii.
Britská energetická spoločnosť Harbour Energy Plc, jedna z najväčších nezávislých ťažobných firiem v oblasti ropy a plynu vo Veľkej Británii, oznámila plán na zrušenie ďalších 100 pracovných miest v nadväznosti na rozhodnutie vlády ponechať tzv. daň z nadmerných ziskov (Energy Profits Levy – EPL) až do roku 2030.
Táto mimoriadna daň bola zavedená v roku 2022 počas vlády konzervatívcov a mala pôvodne krátkodobo reagovať na prudký nárast cien energií po ruskej invázii na Ukrajinu. Nová labouristická vláda však potvrdila, že EPL zostane v platnosti až do marca 2030, čo producentov v Severnom mori tvrdo zasiahlo. Tí dúfali v skoršiu úľavu, ktorá by uvoľnila ruky pre nové investície a zachovanie pracovných miest.
„Budúca štruktúra našej offshore pracovnej sily sa musí prispôsobiť novej realite,“ uviedol Scott Barr, riaditeľ britských operácií Harbour Energy. Upozornil, že britské aktivity spoločnosti majú čoraz náročnejšiu pozíciu v globálnom konkurenčnom prostredí, práve kvôli daňovej záťaži.
Od zavedenia EPL už spoločnosť prepustila približne 600 pracovníkov vo Veľkej Británii, pričom súčasná vlna prepúšťania ďalej oslabuje zamestnanosť v sektore. Celková daňová sadzba na ťažbu ropy a plynu vo Veľkej Británii sa kvôli zvýšeniu EPL v minulom roku vyšplhala na 78 %, čo podľa firiem robí britský trh málo atraktívnym pre nové investície.
Harbour Energy pôsobí v deviatich krajinách, vrátane Nórska, Nemecka, Argentíny, Mexika či severnej Afriky, a preto čoraz častejšie presúva kapitál mimo Británie. Situáciu komplikuje aj prirodzený útlm ťažby v doznievajúcich ložiskách Severného mora, čo prispieva k pochmúrnym vyhliadkam pre domáci ťažobný priemysel.
Graf HBR.UK (D1)
Akcie spoločnosti Harbour Energy sa aktuálne obchodujú na úrovni 2,104 GBP, a hoci sa v posledných dňoch pokúsili o mierne zotavenie, zostávajú pod dôležitými technickými úrovňami. Krátkodobý kĺzavý priemer EMA 50 sa nachádza na hodnote 2,184 GBP a SMA 100 na úrovni 2,156 GBP – obe hodnoty sú nad aktuálnou cenou, čo značí pokračujúce medvedie nastavenie. RSI sa nachádza na hodnote 42,2, čo znamená, že trh nie je prepredaný, ale nachádza sa v pásme slabosti.
Z technického pohľadu bude kľúčovou rezistenciou oblasť 2,16–2,18 GBP, teda úroveň oboch kĺzavých priemerov. Ak akcie túto bariéru neprekonajú, výhľad zostáva negatívny s rizikom návratu k nedávnemu minimu okolo 1,95 GBP.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
TECHNICKÁ ANALÝZA: Akcie, indexy, kryptomeny, Forex a sentiment na trhoch (2025-12-03)
Denné zhrnutie: Nádeje na decembrové zníženie sadzieb Fedu podporujú Wall Street
Akcie AOSL rastú po uvedení nového MOSFETu pre AI servery
D-Wave vstupuje do verejného sektora. Akcie rastú!
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.