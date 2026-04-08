Hecla klesá, keď akcie tlačí slabší výhľad produkcie na rok 2026 a korekcia ceny striebra

- Akcie Hecla od začiatku roka prudko oslabili a 8. apríla sa obchodovali približne na úrovni 19,18–19,67 USD, výrazne pod 52-týždňovým maximom 34,17 USD.
- Hlavným tlakom bol slabší výhľad na rok 2026: Hecla očakáva produkciu striebra len 15,1–16,5 mil. uncí oproti 17,0 mil. uncí v roku 2025 a nižšia má byť aj produkcia zlata.
- Firma zároveň zvýšila investičné plány, keď na rok 2026 počíta s kapitálovými výdavkami 255–279 mil. USD a rekordným rozpočtom na prieskum a pre-development vo výške 55 mil. USD.
- Hoci Hecla v roku 2025 vykázala rekordné tržby viac než 1,4 mld. USD, prevádzkový cash flow 563 mil. USD a free cash flow 310 mil. USD, sentiment zhoršila aj prudká korekcia striebra, ktoré od maxima 121,64 USD kleslo do 2. februára približne o 37 %.
- Akcie Hecla od začiatku roka prudko oslabili a 8. apríla sa obchodovali približne na úrovni 19,18–19,67 USD, výrazne pod 52-týždňovým maximom 34,17 USD.
- Hlavným tlakom bol slabší výhľad na rok 2026: Hecla očakáva produkciu striebra len 15,1–16,5 mil. uncí oproti 17,0 mil. uncí v roku 2025 a nižšia má byť aj produkcia zlata.
- Firma zároveň zvýšila investičné plány, keď na rok 2026 počíta s kapitálovými výdavkami 255–279 mil. USD a rekordným rozpočtom na prieskum a pre-development vo výške 55 mil. USD.
- Hoci Hecla v roku 2025 vykázala rekordné tržby viac než 1,4 mld. USD, prevádzkový cash flow 563 mil. USD a free cash flow 310 mil. USD, sentiment zhoršila aj prudká korekcia striebra, ktoré od maxima 121,64 USD kleslo do 2. februára približne o 37 %.
Akcie Hecla Mining od svojho maxima z úvodu roka 2026 výrazne oslabili a 8. apríla sa obchodovali za 19,67 USD, čo predstavuje pokles približne o 42,4 % oproti 52-týždňovému maximu 34,17 USD. Výpredaj prišiel po tom, čo spoločnosť zverejnila výhľad na rok 2026 s nižšou produkciou striebra a zlata, vyššími kapitálovými výdavkami a rekordným rozpočtom na prieskum, a to napriek tomu, že práve oznámila rekordné tržby a cash flow za rok 2025. Ďalší tlak na sentiment okolo ťažiarov drahých kovov vytvorila prudká korekcia ceny striebra po januárových maximách. Zdroj: xStation5
Slabší výhľad na rok 2026 prevážil nad rekordným rokom 2025
Hlavným katalyzátorom bol výhľad Hecla na rok 2026. Firma očakáva konsolidovanú produkciu striebra v rozpätí 15,1-16,5 milióna uncí, oproti 17,0 milióna uncí v roku 2025, a produkciu zlata vo výške 134-146 tisíc uncí, teda pod úrovňou 150 509 uncí vyprodukovaných minulý rok. Hecla uviedla, že nižší výhľad súvisí so slabšími očakávanými rudnými triedami v baniach Greens Creek a Casa Berardi.
Zároveň firma signalizovala vyššie výdavky. Konsolidované kapitálové investície majú v roku 2026 dosiahnuť 255-279 mil. USD, zatiaľ čo výdavky na prieskum a pre-development sa majú takmer zdvojnásobiť na rekordných 55 mil. USD. Práve kombinácia nižšej krátkodobej produkcie a vyšších výdavkov zrejme pre investorov prevážila nad silným zakončením roka 2025.
Toto silné zakončenie pritom bolo reálne. Hecla vykázala za rok 2025 rekordné tržby viac než 1,4 mld. USD, čistý zisk 321 mil. USD, prevádzkový cash flow 563 mil. USD a voľný cash flow 310 mil. USD, pričom celková produkcia striebra dosiahla hornú hranicu výhľadu na úrovni 17,0 milióna uncí. Trh sa však sústredil skôr na to, čo príde ďalej, než na práve vykázané výsledky.
Korekcia striebra ubrala časť podpory pre marže
Širší trh so striebrom sa po januárovom raste tiež zhoršil. Reuters uviedol, že spotová cena striebra na konci januára vystúpila na rekordných 121,64 USD za uncu, no do 2. februára klesla približne o 37 %, keď obrat urýchlilo zvýšenie maržových požiadaviek a silnejší dolár. Pri ťažiarovi striebra, akým je Hecla, môže takýto pohyb rýchlo zmeniť pohľad investorov na budúce marže, najmä keď výhľad produkcie už zároveň slabne.
Hecla napriek tomu vstupuje do roka so silnejšou súvahou než predtým. Firma zakončila rok 2025 s hotovosťou 242 mil. USD, celkovým dlhom 276 mil. USD a pomerom hrubého dlhu k upravenej EBITDA na úrovni 0,4x, pričom v januári tiež súhlasila s predajom Casa Berardi až za 593 mil. USD, aby sa viac zamerala na strieborné aktíva. Pokles akcií však ukazuje, že investori chcú jasnejší dôkaz, že vyššie ceny striebra a čistejšie portfólio dokážu v roku 2026 vyvážiť nižšie rudné triedy a vyššie výdavky.
Trhy teraz budú sledovať, či Hecla dokáže splniť produkčné ciele na rok 2026, udržať náklady pod kontrolou a využiť prípadné obnovenie rastu ceny striebra. Investori sa tiež zamerajú na to, ako rýchlo predaj Casa Berardi posilní súvahu a či vyššie prieskumné výdavky začnú podporovať ďalšiu fázu rastu.
Články:
Apple opäť získava priazeň retailových investorov, keď kapitál rotuje v rámci megacap technológií
Meta predstavila Muse Spark ako prvý model svojho tímu pre superinteligenciu
US Open: Wall Street prudko rastie vďaka prímeriu na Blízkom východe 📈 Technologické akcie posilňujú, energetický sektor panikári
Delta Air Lines rastie o 10 % ✈️
