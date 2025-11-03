Heineken plánuje do roku 2030 úspory a rast, investori však žiadajú konkrétne výsledky

- Heineken plánuje každoročné úspory až do výšky 500 mil. eur a rast tržieb v stredných jednotkách percent.
- Investori požadujú jasnejšie ciele v oblasti marží, návratnosti kapitálu a konkrétnych úspor.
- Doterajšie úspory v miliardových objemoch mali len malý vplyv na ziskovosť firmy.
- Rast objemu predaja zostáva neistý, najmä na európskych trhoch, kde spotreba stagnuje.
Spoločnosť Heineken, druhý najväčší výrobca piva na svete, predstavila ambiciózny plán do roku 2030, v ktorom sľubuje rast tržieb a úspory nákladov. Napriek tomu však investori zostávajú opatrní a požadujú viditeľné výsledky a konkrétnejšie kroky, ako napríklad zatvorenie niektorých pivovarov.
Generálny riaditeľ Dolf van den Brink, ktorý stojí na čele spoločnosti od roku 2020, čelí dvojitému tlaku: zvýšiť efektivitu firmy a zároveň oživiť stagnujúce objemy predaja. Celý pivovarnícky sektor čelí v posledných rokoch poklesu dopytu, no v prípade Heinekenu je situácia komplikovaná aj vyššími fixnými nákladmi a rozsiahlou výrobnou infraštruktúrou, ktorá pôsobí neefektívne v porovnaní s konkurenciou, ako je Anheuser-Busch InBev.
Zatiaľ čo analytici vítajú novú stratégiu predstavenú na investorskej prezentácii v októbri, podľa nich teraz prichádza kľúčová fáza – dôsledná realizácia plánov a doručenie výsledkov. Heineken reaguje slovami, že sa momentálne sústredí práve na vykonanie a naplnenie cieľov.
Sľuby úspor nestačia
Spoločnosť plánuje ročné úspory až do výšky 500 miliónov eur do roku 2030 a zameriava sa na 17 trhov s vysokým potenciálom a päť globálnych značiek. Cieľom je rast tržieb v stredných jednotkách percent ročne, pričom rast prevádzkového zisku a zisku na akciu by mal tento rast prekonať.
Investori však kritizujú nejasnosť cieľov. Žiadajú konkrétne ukazovatele ziskovosti, návratnosti kapitálu a čistých úspor, ktoré by potvrdili, že opatrenia majú skutočný efekt.
Od roku 2021 Heineken ušetril viac ako 3 miliardy eur, no vplyv na ziskovosť bol minimálny – podľa finančného riaditeľa Harolda van den Broeka sa do čistého zisku premietla len štvrtina úspor. Nový program by však mal tento podiel výrazne zvýšiť.
Výzva menom objem
Veľkou neznámou zostáva aj budúci vývoj predajných objemov. Zatiaľ čo trhy ako Taliansko a Francúzsko podľa vedenia ponúkajú určitý rastový potenciál, starnúca populácia a slabá spotrebiteľská dynamika tento rast obmedzujú. Heineken vkladá nádeje do rozvíjajúcich sa trhov, najmä v Latinskej Amerike, no investori stále čakajú na konkrétne dôkazy rastu.
CEO Van den Brink očakáva, že po ústupe súčasných makroekonomických a geopolitických problémov sa pivný sektor vráti k ročnému rastu objemov na úrovni približne 1 %, pričom Heineken by mal dosahovať nadpriemerné výsledky. Konkrétny časový rámec však neuviedol, čo ďalej vyvoláva obavy investorov.
Graf HEIA.NL (D1)
Akcie spoločnosti Heineken sa aktuálne obchodujú okolo úrovne 67,22 EUR, pričom sa nachádzajú pod oboma hlavnými kĺzavými priemermi – EMA 50 (68,27 EUR) a SMA 100 (70,15 EUR). Táto technická situácia naznačuje pokračovanie medvedieho trendu, ktorý bol potvrdený po neúspešnom pokuse o návrat nad 50-dňový kĺzavý priemer. RSI na úrovni 45,9 signalizuje slabé momentum bez prepredaného stavu, ale zároveň bez známky obratu smerom nahor.
Z hľadiska cenového vývoja akcie pokračujú v zostupnom trende, pričom sa nepodarilo stabilne preraziť nad rezistenciu 68–69 EUR. Obchodná aktivita zostáva utlmená a bez nového fundamentálneho impulzu hrozí ďalší pokles smerom k úrovniam okolo 65 EUR, kde by sa mohla nachádzať ďalšia technická podpora.
Zdroj: xStation5
