Heineken prepustí až 6 000 zamestnancov. Slabý dopyt tlačí na ziskovosť

- Heineken prepustí až 6 000 zamestnancov (približne 7 % svojej pracovnej sily).
- Výhľad rastu zisku na rok 2026 bol znížený na 2–6 %.
- Spoločnosť však prekonala očakávania trhu na rok 2025.
- Reštrukturalizácia má za cieľ zvýšiť efektívnosť v prostredí slabšieho dopytu.
Holandský pivovarnícky gigant Heineken oznámil rozsiahly plán znižovania nákladov, v rámci ktorého bude v priebehu najbližších dvoch rokov prepustených 5 000 až 6 000 zamestnancov, čo predstavuje takmer 7 % celkovej globálnej pracovnej sily (87 000 ľudí). Druhý najväčší pivovar na svete podľa trhovej kapitalizácie tak reaguje na oslabujúci dopyt a tlak investorov na vyššiu efektívnosť.
Spoločnosť tiež znížila svoj výhľad rastu zisku na rok 2026 na 2 – 6 %, pričom pre rok 2025 očakáva rast na úrovni 4 – 8 %. Opatrnejšia prognóza odzrkadľuje náročné prostredie v tomto sektore, ktorý čelí slabšiemu spotrebiteľskému dopytu, sprísňujúcim sa zdravotným predpisom a konkurencii alternatívnych nápojov.
Generálny riaditeľ Dolf van den Brink, ktorý v máji odstúpi z funkcie, uviedol, že reštrukturalizácia má za cieľ posilniť prevádzkovú efektívnosť a umožniť ďalšie investície do rastu. Škrty sa majú zamerať hlavne na Európu a menej sľubné trhy, ako aj na centrálu, dodávateľský reťazec a regionálne jednotky.
Napriek opatrnému výhľadu spoločnosť prekonala očakávania analytikov na rok 2025, keď organický prevádzkový zisk vzrástol o 4,4 %, zatiaľ čo trh očakával 4 %. Pozitívne boli hodnotené aj ďalšie ukazovatele, vrátane tržieb. Akcie spoločnosti reagovali nárastom približne o 4 %, pričom od začiatku roka 2026 posilnili o približne 7 %.
Podobné opatrenia zavádzajú aj konkurenti. Napríklad spoločnosť Carlsberg tiež oznámila zníženie nákladov a očakáva podobné tempo rastu zisku v roku 2026. Celý sektor sa tak snaží prispôsobiť slabšej dlhodobej dynamike predaja po niekoľkých rokoch stagnácie.
Z pohľadu investora predstavuje reštrukturalizácia krok smerom k väčšej efektívnosti, ale pomalší rast zisku môže v krátkodobom horizonte obmedziť potenciál výraznejšieho rastu akcií.
Graf HEIA.NL (D1)
Akcie sa v súčasnosti obchodujú za približne 77,36 EUR, čo je najvyššia úroveň za posledné mesiace. Cena prudko prekonala oba kĺzavé priemery – EMA 50 (69,91 EUR) a SMA 100 (68,84 EUR) – čo potvrdzuje zmenu strednodobého trendu na býčí. Rast sprevádzajú silné býčie sviečky a zvýšená dynamika. Trh sa v súčasnosti blíži k oblasti odporu okolo 77,50 – 78,00 EUR, kde sa nachádzajú predchádzajúce maximá z jesene. Prekonanie tejto úrovne by otvorilo priestor pre ďalší rast smerom k 80 EUR. RSI dosahuje 74,2, čo znamená, že vstupuje do prekúpenej zóny. To potvrdzuje silný nákupný tlak, ale zároveň zvyšuje pravdepodobnosť krátkodobej korekcie alebo konsolidácie. Z technického hľadiska je teraz kľúčové, či sa cena podarí udržať nad úrovňou 75 EUR. Ak áno, býčí scenár zostane dominantný. Návrat pod úroveň 72–73 EUR by naopak znamenal oslabenie súčasnej dynamiky.
Zdroj: xStation5
