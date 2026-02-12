Hermès pokračuje v raste: Silný americký a japonský trh posunul tržby nad očakávania

- Štvrťročné tržby vzrástli o 9,8 %, čím prekonali očakávania trhu.
- Štvrťročné tržby vzrástli o 9,8 %, čím prekonali očakávania trhu.
- Silný rast v USA (+12,1 %) a v divízii kožených výrobkov (+14,6 %).
- Prevádzková marža dosiahla 41 % s dividendou 18 libier na akciu.
- Tempo rastu cien sa v roku 2026 mierne spomalí na 5–6 %.
Francúzsky výrobca luxusného tovaru Hermès potvrdil svoju výnimočnú pozíciu na spomaľujúcom sa trhu s luxusným tovarom v štvrtom štvrťroku. Tržby vzrástli medziročne o 9,8 % po zohľadnení kurzových vplyvov, čím prekonali očakávania analytikov, ktoré predpokladali rast okolo 8,4 %.
Hlavnými hnacími silami rastu boli Spojené štáty a Japonsko. Tržby v Amerike, najmä v USA, vzrástli o 12,1 %, čo výrazne prekonalo odhady trhu. Spoločnosť tak ťaží z dopytu veľmi bohatých zákazníkov, ktorí sú menej citliví na infláciu a spomalenie hospodárskeho rastu.
Kľúčová divízia kožených výrobkov, ktorá zahŕňa ikonické kabelky Birkin a Kelly, zaznamenala organický rast 14,6 % a naďalej je hlavným zdrojom zisku spoločnosti. Celoročný prevádzkový zisk dosiahol 6,57 mld. EUR s prevádzkovou maržou 41 %, čo je mierne nad očakávaniami trhu (40 %). Spoločnosť tiež oznámila dividendu vo výške 18 eur na akciu.
Generálny riaditeľ Axel Dumas uviedol, že spoločnosť vstupuje do roku 2026 s dôverou. Zároveň naznačil mierne spomalenie tempa rastu cien, pričom v tomto roku plánuje zvýšiť ceny o 5-6 %, v porovnaní s 6-7 % v roku 2025. Je to spôsobené najmä pohybmi meny. Podľa analytikov bude cenová politika kľúčová pre ďalší rast, najmä v čase, keď mnohí konkurenti obmedzujú rast cien kvôli oslabovaniu dopytu.
Hermès tak naďalej preukazuje výnimočnú odolnosť voči poklesu v sektore luxusného tovaru. Vďaka svojej silnej značke, obmedzenej ponuke a dlhému zoznamu objednávok si udržuje stabilný rast a vysoké marže.
Graf RMS.FR (D1)
Akcie Hermès sa v súčasnosti obchodujú blízko úrovne 2 141 EUR a snažia sa stabilizovať po predchádzajúcej korekcii. Cena je tesne nad úrovňou EMA 50 (2 114 EUR), zatiaľ čo SMA 100 (2 126 EUR) predstavuje blízku technickú bariéru. Po výraznom raste v januári smerom k úrovni 2 275 EUR nasledovala prudšia korekcia, ktorá stlačila cenu pod 2 000 EUR. Následné oživenie však naznačuje návrat kupujúcich a postupné vytváranie vyšších miním. Súčasný vývoj ceny naznačuje pokus o vytvorenie krátkodobého dna. RSI sa pohybuje okolo 53, t. j. v neutrálnej zóne, s miernym vzostupným trendom, čo potvrdzuje zlepšujúcu sa dynamiku bez známok prekúpených podmienok. Kľúčové bude, či sa akciám podarí udržať sa nad rozsahom 2 130 – 2 150 EUR a potom prelomiť vyššie. Úspešné prelomenie tejto oblasti by otvorilo priestor pre rast smerom k 2 200 EUR, alebo prípadne späť k maximám okolo 2 275 EUR. Naopak, odmietnutie na súčasných úrovniach by mohlo cenu vrátiť späť k podpore v rozmedzí 2 070 – 2 050 EUR.
Zdroj: xStation5
