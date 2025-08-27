HK.cash stráca 2 % 📉 Čínske indexy klesajú pre obavy z regulácie trhu

Zisky v Číne, podporené optimizmom okolo technologického sektora a uvoľňovaním obchodného napätia s USA, strácajú dynamiku v dôsledku vyberania ziskov. Kontrakt HK.cash klesá o viac než 2 %, pretože trh má obavy, že úrady sa môžu vrátiť k politike oddlžovania a prinútiť viacerých brokerov sprísniť podmienky financovania.
- V auguste 2025 čínsky akciový trh pridal viac než 1 bilión USD na hodnote, čím dosiahol najvyššie úrovne za poslednú dekádu. Rally bola ťahaná silnými prítokmi kapitálu od domácich investorov a širším zlepšením sentimentu po deeskalácii obchodných sporov s USA.
- Tento prudký rast vyvolal obavy z prehrievania. Sinolink Securities zvýšila požiadavky na maržové vklady pri nových úverových kontraktoch na 100 %, aby obmedzila nadmerné využívanie páky. Niektoré podielové fondy tiež zaviedli denné limity nákupov. Napríklad feeder fond ETF GF Star Growth Index obmedzil nové prítoky na iba 100 juanov, čo patrí medzi najprísnejšie opatrenia počas aktuálnej býčej vlny.
- Objem obchodov na pevninských burzách vzrástol na 3,1 bil. juanov (433 mld. USD), čo je druhá najvyššia hodnota v histórii. Medzitým zostatok maržového financovania prekročil 2,1 bil. juanov – najviac od roku 2015, keď bol trh uprostred špekulatívnej bubliny.
- Počet nových maklérskych účtov otvorených retailovými investormi vyskočil medziročne o 71 % v júli, čo poukazuje na silný efekt „FOMO“ a masívny prílev retailového kapitálu na trh.
- Analytici poznamenávajú, že špekulatívne bubliny sa už môžu formovať v niektorých segmentoch, no posledné obmedzenia financovania majú za cieľ skôr ochrániť brokerov a klientov pred potenciálnymi stratami, než signalizovať, že rally už dosiahla vrchol.
Peking má dlhodobú skúsenosť s regulačnými zásahmi ako počas prudkých poklesov, tak aj rýchlych rastov. Od roku 2023 úrady sprísnili pravidlá pre short selling a zvýšili maržové požiadavky pre fondy, opatrenia, ktoré boli opätovne posilnené aj v roku 2024.
Zdroj: xStation5
