Hlavné momenty výsledkovej sezóny S&P 500 🗽 Čo sa deje na Wall Street?

- Približne 12 % spoločností z indexu S&P 500 zverejnilo svoje výsledky za 3. štvrťrok do 17. októbra.
- K tomuto dátumu 84 % reportujúcich firiem prekonalo očakávania trhu na úrovni tržieb, čo je výrazne nad dlhodobým priemerom.
- 86 % spoločností oznámilo zisk na akciu (EPS) nad odhadmi analytikov, čo je viac než päťročný priemer (78 %) aj desaťročný priemer (75 %).
- Forwardové P/E indexu S&P 500 na nasledujúcich 12 mesiacov je 22,4, čo je nad päťročným priemerom (19,9) aj desaťročným priemerom (18,6).
- Ide o mierny pokles oproti hodnote 22,8 zaznamenanej na konci septembra.
- Približne 12 % spoločností z indexu S&P 500 zverejnilo svoje výsledky za 3. štvrťrok do 17. októbra.
- K tomuto dátumu 84 % reportujúcich firiem prekonalo očakávania trhu na úrovni tržieb, čo je výrazne nad dlhodobým priemerom.
- 86 % spoločností oznámilo zisk na akciu (EPS) nad odhadmi analytikov, čo je viac než päťročný priemer (78 %) aj desaťročný priemer (75 %).
- Forwardové P/E indexu S&P 500 na nasledujúcich 12 mesiacov je 22,4, čo je nad päťročným priemerom (19,9) aj desaťročným priemerom (18,6).
- Ide o mierny pokles oproti hodnote 22,8 zaznamenanej na konci septembra.
Výsledková sezóna za 3. štvrťrok 2025 v indexe S&P 500 je v plnom prúde a prvé dáta ukazujú zmiešaný obraz. Hoci väčšina spoločností prekonáva očakávania, veľkosť týchto prekonaní je menšia ako zvyčajne. Index však naďalej vykazuje silný rast, čím si pripisuje deviaty po sebe idúci kvartál rastu ziskov. V tomto prehľade analyzujeme výsledky k 17. októbru na základe dát FactSet Research.
Celkový vývoj
- Do 17. októbra zverejnilo svoje výsledky približne 12 % spoločností z indexu S&P 500.
- 86 % z nich prekonalo odhady analytikov na úrovni zisku na akciu (EPS) – nad päťročným priemerom (78 %) aj desaťročným priemerom (75 %).
- Avšak priemerná veľkosť prekonania ziskov bola 5,9 %, čo je pod päťročným priemerom 8,4 %.
- To naznačuje, že hoci firmy naďalej prekonávajú očakávania, sila pozitívnych prekvapení postupne slabne. Aj tak výsledky vykazujú odolnosť firemného sektora v USA, pričom rast najviac podporujú sektory financií a technológií, zatiaľ čo energetika a spotrebné statky čelia tlakom.
- S rastúcimi tržbami a zlepšujúcimi sa prognózami na rok 2026 zostáva výhľad pre zisky spoločností v indexe pozitívny, no vysoké valuácie naznačujú, že očakávania sú už teraz nastavené vysoko.
Finančný sektor ako hlavný ťahúň
- Spoločnosti z finančného sektora najviac prispievajú k rastu celkových ziskov indexu.
- Pozitívne prekvapenia vo financiách prevážili nad slabšími výsledkami a znížením odhadov v sektore zdravotnej starostlivosti.
- Kombinovaný rast ziskov (skutočný + odhadovaný) momentálne dosahuje 8,5 %, oproti 7,7 % minulý týždeň a 7,9 % ku koncu septembra.
- Ak sa tento trend potvrdí, pôjde o deviaty po sebe idúci kvartál medziročného rastu ziskov.
Rozdelenie podľa sektorov
- Sektory s rastom ziskov: 7 z 11 sektorov vykazuje medziročný rast.
- Lídri: Informačné technológie, financie, utility a materiály.
- Sektory s poklesom ziskov: 4 sektory očakávajú medziročný pokles.
- Najväčší zaostávajúci sektory: Energetika a spotrebné statky.
Tržby: Silný a stabilný rast
- Rast tržieb zostáva silný naprieč celým indexom, čím pokračuje dlhodobá expanzia.
- 84 % reportujúcich spoločností prekonalo očakávania tržieb, čo je výrazne nad dlhodobým priemerom.
- Nahlásené tržby boli v priemere o 1,5 % vyššie než odhady, čo je mierne pod päťročným priemerom (2,1 %), no stále na solídnej úrovni.
- Kombinovaný rast tržieb dosahuje 6,6 %, oproti 6,3 % ku koncu 3Q.
- Toto predstavuje druhý najvyšší rast tržieb od 3Q 2022 a zároveň 20. po sebe idúci kvartál expanzie tržieb.
- Lídrom rastu tržieb zostávajú informačné technológie.
- Energetika je jediným sektorom, ktorý vykazuje medziročný pokles tržieb.
Očakávania analytikov
Analytici zostávajú optimistickí ohľadom nasledujúcich kvartálov. Očakávaný rast ziskov je:
-
4Q 2025: 7,5 %
-
1Q 2026: 11,9 %
-
2Q 2026: 12,8 %
-
Celý rok 2025: 11,0 %
Tieto prognózy naznačujú stabilnú akceleráciu ziskovosti podnikov až do polovice roka 2026.
Valuácia: P/E zostáva zvýšené
Forwardové P/E indexu S&P 500 (12-mesačný výhľad) je aktuálne 22,4, čo je nad:
-
päťročným priemerom (19,9)
-
desaťročným priemerom (18,6)
Je to mierne zníženie oproti 22,8 zaznamenaným na konci septembra, no stále to naznačuje, že trh je z historického hľadiska drahý.
Zdroj: FactSet Research
Zdroj: FactSet Research
Pri pohľade na US500 (futures na index S&P 500) môžeme vidieť krátkodobú slabosť. Napriek solídnemu začiatku výsledkovej sezóny za 3Q sentiment na Wall Street zaostáva. Tento týždeň ani Netflix, ani Tesla investorov pozitívne neprekvapili.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Dennie zhrnutie: Inflácia klesá, trhy rastú
Procter & Gamble: Po výsledkoch
Akcie Grindr vyskočili o viac než 21 % v dôsledku záujmu o odkúpenie spoločnosti
Režim „Mad Max“ – Má Tesla problém?
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.