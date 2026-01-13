Hojdačka akcií L3Harris Technologies ⚔️ Takmer 13 % ziskov vymazaných napriek miliardovej vládnej investícii❓

Akcie spoločnosti L3Harris Technologies (LXH.US), výrobcu pokročilých obranných systémov, v úvode dnešného obchodovania na Wall Street vzrástli o pôsobivých 13 % po oznámení plánov vyčleniť svoje raketové podnikanie na burzu v druhej polovici roka 2026. Tento krok odráža rastúci záujem investorov o obranný sektor, poháňaný globálnym geopolitickým napätím a zvýšenými výdavkami USA na obranu. Zásadný význam má pritom strategické partnerstvo s americkým ministerstvom obrany, ktoré zabezpečuje stabilné objednávky a dlhodobý príjmový tok pre novú spoločnosť.
Trh jednoznačne rozpoznal potenciál IPO raketovej divízie – táto transakcia nielen optimalizuje firemnú štruktúru L3Harris, ale najmä umožní okamžité získanie kapitálu pre dynamicky sa rozvíjajúcu oblasť obranných technológií. Rast hodnoty akcií materskej spoločnosti odráža dôveru investorov v to, že raketová divízia má podstatne vyšší rastový potenciál ako ostatné časti firmy a jej perspektívy sú navyše kryté federálnymi zmluvami.
To však nie je všetko – akcie reagujú aj na vládnu investíciu vo výške 1 miliardy libier do Missile Solutions L3Harris. Táto investícia má potenciál zásadne ovplyvniť obrannú stratégiu USA a predstavuje ešte silnejší katalyzátor rastu akcií ako samotné IPO. Ministerstvo obrany v rámci novej stratégie „Go Direct-to-Supplier“ prechádza na priame financovanie kľúčových dodávateľov, čím im zaručuje stabilné a dlhodobé objednávky na rakety Tomahawk, PAC-3, THAAD a Standard Missile. Štruktúra transakcie – konvertibilné prioritné akcie, ktoré sa automaticky premenia na kmeňové akcie počas IPO – znamená, že vláda nielenže financuje rozšírenie výroby, ale sa bude podieľať aj na potenciálnych ziskoch z burzového debutu.
Tento model kombinuje garantovaný dopyt zo strany Pentagónu s možnosťou výnosov z budúceho trhového ocenenia, čím prakticky eliminuje obchodné riziká pre novú spoločnosť. Investícia je zároveň signálom odhodlania Trumpovej administratívy rýchlo posilniť výrobnú kapacitu obranného priemyslu, najmä vzhľadom na geopolitické napätie – čo vytvára scenár výrazného rastového impulzu pre celý obranný sektor v nadchádzajúcich rokoch.
Akcie spoločnosti síce otvorili s výrazným rastovým gapom, ten sa však takmer úplne vymazal, čo môže naznačovať, že vyššie uvedené informácie už boli trhom do značnej miery započítané. Tieto pohyby však nemenia fakt, že akcie ostávajú v rastúcom trende (podľa exponenciálnych kĺzavých priemerov), hoci krátkodobý rastový moment môže byť limitovaný. RSI pre 14-dňový priemer aktuálne prelamuje hranicu 83 bodov, čo signalizuje prekúpenosť trhu.
Zdroj: xStation
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Trading vs. investovanie
- Akciový trh a CFD na akcie
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
JP Morgan a Goldman Sachs: Giganti po výsledkoch
Ericsson prepúšťa ďalších 1 600 zamestnancov vo Švédsku v rámci úspor
Boston Scientific rozširuje svoje portfólio o Penumbru za 14,5 miliardy dolárov
Poludňajšie zhrnutie: TSMC ťahá technologické akcie; výsledky bánk v úzadí💡
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.