Hollister ťahá zisky Abercrombie & Fitch nahor – akcie prudko rastú

- Akcie Abercrombie & Fitch vzrástli o viac ako 18 % po zlepšenom výhľade zisku a silných kvartálnych výsledkoch.
- Značka Hollister zaznamenala 15 % rast tržieb a tvorí viac než polovicu príjmov spoločnosti.
- Nový výhľad počíta so ziskom až 10,50 USD na akciu a ročným rastom tržieb o 6–7 %.
- Spoločnosť profituje z online predaja, marketingových spoluprác a loajality mladších spotrebiteľov.
Americký odevný reťazec Abercrombie & Fitch zvýšil svoj celoročný výhľad zisku vďaka silnému dopytu po značke Hollister, najmä v kategórii búnd a šiat, ktoré sú počas tejto sviatočnej sezóny mimoriadne populárne medzi mladými zákazníkmi. Akcie spoločnosti vyskočili v premarkete o viac ako 18 %, čo odráža pozitívny investorský sentiment.
V treťom štvrťroku spoločnosť prekonala očakávania analytikov, keď dosiahla tržby vo výške 1,29 miliardy USD oproti odhadovaným 1,28 miliardy USD. Kľúčovú úlohu v raste zohrala značka Hollister, ktorá zaznamenala medziročný rast tržieb o 15 % na porovnateľnej báze. Hollister v súčasnosti tvorí viac ako polovicu celkových tržieb firmy.
Abercrombie profituje zo silnej online prítomnosti, loajality bonitnejšej klientely, ktorá napriek ekonomickej neistote stále míňa, z atraktívnych zliav a marketingových spoluprác, vrátane partnerstva s NFL, kde je značka prvým oficiálnym módnym partnerom ligy.
Spoločnosť očakáva, že v štvrtom štvrťroku vzrastú tržby o 4–6 %, pričom zisk na akciu by mal dosiahnuť 3,40 až 3,70 USD. Za celý fiškálny rok 2025 teraz predpokladá zisk 10,20 až 10,50 USD na akciu, čo predstavuje zlepšenie oproti predchádzajúcej prognóze.
Výhľad ročných tržieb bol taktiež revidovaný smerom nahor – aktuálne očakáva rast o 6–7 % (oproti pôvodným 5–7 %).
Pozitívne výsledky naznačujú, že zákazníci uprednostňujú značky, ktoré rýchlo reagujú na módne trendy a zároveň ponúkajú atraktívne zľavy. Konkurent Gap taktiež oznámil lepšie než očakávané výsledky, čo poukazuje na širšiu odolnosť sektora voči ekonomickému spomaleniu.
Graf ANF.US (D1)
Akcie spoločnosti Abercrombie & Fitch reagovali na pozitívne výsledky a zvýšený výhľad prudkým rastom a aktuálne sa obchodujú na úrovni 79,29 USD. Tento pohyb predstavuje výrazný prieraz nad kĺzavý priemer EMA 50 (75,22 USD), čo je prvý pozitívny technický signál po dlhšom období klesajúceho trendu. Najbližší silnejší technický odpor sa nachádza v oblasti SMA 100 (84,94 USD).
Zdroj: xStation5
