Honda znižuje výhľad zisku: náklady na elektromobily, slabšia Ázia a nedostatok čipov

- Honda znížila výhlaď zisku o 21 % pre náklady na elektromobily (EV), slabší predaj v Ázii a nedostatok čipov.
- Podiel EV na globálnom predaji do roku 2030 je teraz odhadovaný len na 20 %.
- Spoločnosť zasiahli výpadky vo výrobe spôsobené nedostatkom čipov a očakáva miliardové straty z ciel.
- Motocyklová divízia čelí tlaku vo Vietname, ale profituje zo silného dopytu v Latinskej Amerike.
- Honda znížila výhlaď zisku o 21 % pre náklady na elektromobily (EV), slabší predaj v Ázii a nedostatok čipov.
- Podiel EV na globálnom predaji do roku 2030 je teraz odhadovaný len na 20 %.
- Spoločnosť zasiahli výpadky vo výrobe spôsobené nedostatkom čipov a očakáva miliardové straty z ciel.
- Motocyklová divízia čelí tlaku vo Vietname, ale profituje zo silného dopytu v Latinskej Amerike.
Spoločnosť Honda Motor revidovala smerom nadol svoj ročný výhlaď prevádzkového zisku o 21 %, predovšetkým v dôsledku jednorazových nákladov na elektromobily, slabého predaja v Ázii – najmä v Číne – a nedostatku čipových komponentov od spoločnosti Nexperia.
Honda teraz očakáva, že za fiškálny rok končiaci v marci 2026 dosiahne prevádzkový zisk 550 miliárd jenov (cca 3,65 miliardy USD), oproti pôvodne plánovaným 700 miliardám jenov. Samotná automobilová divízia vykázala v prvej polovici roka prevádzkovú stratu, predovšetkým v dôsledku jednorazových nákladov vo výške 224 miliárd jenov spojených s vývojom elektromobilov.
Spoločnosť zároveň znížila očakávaný podiel EV na globálnom predaji v roku 2030 z 30 % na 20 %, čo naznačuje prehodnotenie stratégie v tomto segmente. V ázijskom regióne teraz Honda plánuje predať 925 000 vozidiel, čo je o viac než 10 % menej oproti pôvodnému cieľu 1,09 milióna.
Výkonný viceprezident Noriya Kaihara priznal, že situácia v Ázii si vyžaduje zásadnú revíziu. „Konkurencia v juhovýchodnej Ázii zosilnela s príchodom čínskych automobiliek, čo tlačí na ceny a zvyšuje ponuku stimulov pre zákazníkov,“ uviedol Kaihara. Spoločnosť zároveň upozornila, že v tomto ani budúcom fiškálnom roku nepredstaví v Ázii žiadne nové modely, čo obmedzuje potenciál rastu.
Nedostatok čipov a dopad colných taríf
Honda čelí problémom v dodávateľskom reťazci, konkrétne kvôli závislosti na čipoch od holandskej firmy Nexperia. Nedostatok týchto komponentov viedol k dočasnému zastaveniu výroby v Mexiku a úpravám prevádzky v USA a Kanade. Očakáva sa, že plná výroba sa obnoví okolo 21. novembra.
Čo sa týka taríf, spoločnosť počíta s negatívnym dopadom vo výške 385 miliárd jenov, čo je síce menej než predtým odhadovaných 450 miliárd, no stále ide o výrazný zásah. Napriek tomu Honda profituje z vysokej miery lokálnej výroby v Severnej Amerike, kde zároveň rastie dopyt po hybridných modeloch.
Za štvrťrok júl–september firma oznámila pokles prevádzkového zisku o 25 % na 194 miliárd jenov, oproti 257,9 miliardám v rovnakom období minulého roka.
Motocyklová divízia zaznamenala pokles predaja vo Vietname, no silný dopyt v Brazílii a Thajsku tieto straty čiastočne kompenzoval a pomohol udržať ziskovosť. V pozadí však pretrvávajú obavy z legislatívnych zmien – napríklad plánovaný zákaz benzínových motocyklov v Hanoji by mohol negatívne ovplyvniť zamestnanosť v tomto odvetví.
Graf HMC.US (D1)
Akcie Honda Motor aktuálne oslabili na úroveň 30,39 USD, čím sa dostali pod tlak po zverejnení zníženého výhľadu zisku. Cena akcie klesla pod kĺzavé priemery EMA 50 (31,65 USD) a SMA 100 (31,87 USD), čo signalizuje zmenu sentimentu v prospech predajcov a možný nástup korekčnej fázy. RSI sa nachádza na úrovni 41,4, teda pod neutrálnou hodnotou 50, čo potvrdzuje slabnúci nákupný záujem.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Akcie Globalstar prudko vzrástli vďaka špekuláciám o predaji a rozvoji infraštruktúry
Private equity firma preberá kontrolu nad The Very Group, končí éra rodiny Barclayovcov
Singapurská spoločnosť Grab investuje 60 miliárd USD do firmy Vay Technology zameranej na diaľkové riadenie vozidiel
Verizon vydáva dlhopisy v hodnote 10 miliárd dolárov
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.