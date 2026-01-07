Nemecký priemyselný konglomerát predá problémovú divíziu v Indii❓Akcie rastú o 5 % 📈

Nemecký priemyselný konglomerát Thyssenkrupp AG (TKA.DE), známy výrobou ocele, automobilových dielov a priemyselných technológií, dnes na burze posilňuje o takmer 5 % po správach, že by sa mohol konečne priblížiť k prelomovému predaju svojej problémovej oceliarskej divízie. Podľa agentúry Reuters spoločnosť zvažuje postupný prevod kontroly nad Thyssenkrupp Steel Europe na indickú skupinu Jindal Steel International – najprv prostredníctvom 60 % podielu, neskôr zvyšok v ďalších fázach. Tento model transakcie by mohol konečne vyriešiť komplikácie spojené s približne 2,5 miliardami EUR dôchodkových záväzkov, ktoré v minulosti blokovali predchádzajúce pokusy o predaj. Z pohľadu investorov ide o signál, že nástupníctvo je teraz reálnejšie než kedykoľvek predtým. Pre Jindal Steel by to bol odvážny krok na európsky trh po nedávnej akvizícii českej spoločnosti Vítkovice Steel.
Ďalší impulz pozitívnemu sentimentu okolo skupiny priniesli nové odporúčania od Deutsche Bank týkajúce sa dcérskej spoločnosti Thyssenkrupp Nucera (NCH2.DE). Analytici zvýšili svoje hodnotenie z „drž“ na „kúpiť“, pričom uviedli, že aktivita spoločnosti sa blíži trhovému dnu a aktuálne cenové úrovne môžu predstavovať atraktívny vstupný bod. Aj keď cieľová cena bola znížená z 12 EUR na 11 EUR, analytik Michael Kuhn zdôraznil, že Nucera má silné základy a pripravuje sa na nový rastový cyklus v oblasti zelenej energie.
Na vlne týchto správ dnes akcie Thyssenkrupp rastú, keďže trh začína veriť, že sa spoločnosť skutočne približuje k bodu, kedy budú jej najväčšie problémy minulosťou. Zníženie zamerania na oceľ a väčší dôraz na segmenty s vyššou maržou, od priemyselných technológií po zelený vodík, by mohli posilniť finančnú pozíciu tejto známej nemeckej priemyselnej značky.
Akcie spoločnosti prerazili nad 50-dňový a 100-dňový exponenciálny kĺzavý priemer, čo môže naznačovať, že sa titul vrátil k dlhodobému rastovému trendu. Treba však pamätať na to, že nedávne obchodné seansy boli pre spoločnosť volatilnejšie, čo môže zvyšovať cenové výkyvy (RSI na 14-dňovom priemere sa blíži k úrovni 70 bodov).
Zdroj: xStation
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Pandora varuje pred slabšími tržbami – americkí spotrebitelia brzdia rast
Rio Tinto a Glencore otriasajú ťažobným trhom 🚨 Giganti rokujú o fúzii 🤝
TSMC prekonalo očakávania: Tržby za 4. kvartál rástli o viac než 20 % vďaka boomu AI
Rio Tinto a Glencore zvažujú megafúziu: Môže vzniknúť najväčší ťažiar sveta
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.