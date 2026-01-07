Volvo Cars zakončilo rok rastom

- Predaj automobilky Volvo Cars v decembri 2025 vzrástol o 2 % na 75 049 vozidiel.
- Plne elektrické modely zaznamenali rast o 28 %, celkovo elektrifikované vozidlá o 6 %.
- Najväčší záujem bol o nové modely EX90 a EX30.
- Spoločnosť napriek náročnému trhu zakončila rok pozitívne vďaka rastu v kľúčových regiónoch.
- Predaj automobilky Volvo Cars v decembri 2025 vzrástol o 2 % na 75 049 vozidiel.
- Plne elektrické modely zaznamenali rast o 28 %, celkovo elektrifikované vozidlá o 6 %.
- Najväčší záujem bol o nové modely EX90 a EX30.
- Spoločnosť napriek náročnému trhu zakončila rok pozitívne vďaka rastu v kľúčových regiónoch.
Automobilka Volvo Cars oznámila, že v decembri 2025 predala celkovo 75 049 vozidiel, čo predstavuje medziročný nárast o 2 %. Hoci ide o mierne tempo rastu, kľúčovým faktorom bol výrazný nárast predaja plne elektrických vozidiel o 28 %.
Spoločnosť, ktorú väčšinovo vlastní čínska Geely Holding, ďalej uviedla, že predaj elektrifikovaných vozidiel ako celku – vrátane plug-in hybridov – vzrástol o 6 %. To potvrdzuje posun zákazníkov smerom k alternatívnym pohonom, napriek pretrvávajúcim výzvam na globálnych trhoch.
Obchodný riaditeľ spoločnosti Erik Severinson uviedol, že rok 2025 sa podarilo uzavrieť pozitívne, najmä vďaka záujmu o nové elektromobily EX90 a EX30, ktoré sa stávajú ťahúňmi značky. Napriek tlaku z viacerých strán – ako je neisté ekonomické prostredie, konkurencia či geopolitické faktory – sa spoločnosti Volvo Cars podarilo udržať stabilný rast naprieč kľúčovými regiónmi.
Pozitívny trend v oblasti elektromobility ukazuje, že stratégia spoločnosti zameraná na elektrifikáciu portfólia prináša výsledky. Volvo si tak upevňuje pozíciu medzi tradičnými európskymi výrobcami, ktorí úspešne transformujú svoj biznis smerom k udržateľnejšej mobilite.
Graf VOLCARB.SE (D1)
Akcie spoločnosti Volvo Cars sa aktuálne obchodujú na úrovni 30,68 SEK. Cena v posledných dňoch prerazila z konsolidačnej zóny nad úroveň krátkodobého kĺzavého priemeru EMA 50 (30,26 SEK) a testuje oblasť tesne nad touto hodnotou. Dlhodobejší SMA 100 (26,89 SEK) zostáva bezpečne pod aktuálnou cenou, čo potvrdzuje naďalej platný býčí strednodobý trend. RSI sa nachádza na hodnote 49,3, teda v neutrálnej zóne, čo naznačuje rovnováhu medzi nákupným a predajným tlakom a zároveň priestor na možné pokračovanie rastu bez známok prekúpeného trhu. Ak sa akciám podarí udržať nad EMA 50, môže dôjsť k otestovaniu nedávnych maxím v pásme okolo 33–35 SEK. Naopak, najbližšia podpora sa nachádza v zóne 30,20–29,90 SEK, ktorej prelomenie by znamenalo návrat do fázy konsolidácie.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Pandora varuje pred slabšími tržbami – americkí spotrebitelia brzdia rast
Rio Tinto a Glencore otriasajú ťažobným trhom 🚨 Giganti rokujú o fúzii 🤝
TSMC prekonalo očakávania: Tržby za 4. kvartál rástli o viac než 20 % vďaka boomu AI
Rio Tinto a Glencore zvažujú megafúziu: Môže vzniknúť najväčší ťažiar sveta
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.