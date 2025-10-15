Honeywell hlási zlepšenie v dodávkach avioniky, zvyšok leteckého dodávateľského reťazca však naďalej bojuje

- Honeywell zaznamenáva zlepšenie v oblasti avioniky a navigačnej techniky, ktorá je menej závislá od surovín.
Spoločnosť Honeywell zaznamenáva zlepšenie vo výrobe elektroniky pre letectvo, najmä v segmentoch ako avionika, navigačné systémy a satelitná komunikácia, uviedol hlavný obchodný a strategický riaditeľ Ben Driggs v rozhovore pre agentúru Reuters. Elektronické komponenty sú podľa neho najrýchlejšie sa zotavujúcou časťou leteckého dodávateľského reťazca, a to vďaka nižšej závislosti od surovín, ktoré inde spôsobujú vážne meškania.
Zatiaľ čo výroba zariadení pre riadenie letu postupuje dopredu, výroba iných častí – ako sú odliatky a výkovky potrebné pre letecké motory – naďalej čelí výrazným komplikáciám kvôli nedostatku hliníka, ocele či špeciálnych zliatin. Situáciu navyše zhoršuje dlhodobý nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Podľa Medzinárodnej asociácie leteckej dopravy (IATA) tieto výpadky v dodávkach tento rok viedli k viac ako 11 miliardám dolárov dodatočných nákladov pre letecké spoločnosti.
Honeywell dodáva svoje systémy napríklad výrobcom Boeing, Airbus a COMAC, a popri leteckých technológiách vyrába aj pozemné energetické jednotky pre aerolinky. Driggs poznamenal, že aj iné časti reťazca, napríklad motory pre súkromné lietadlá, začínajú vykazovať známky zlepšenia, ale nie tak výrazne ako elektronické systémy.
V diskusii o ziskoch dodávateľov IATA kritizovala vysoké marže niektorých veľkých hráčov. Zatiaľ čo letecké spoločnosti tento rok očakávajú priemernú prevádzkovú maržu 6,7 %, niektorí dodávatelia si udržiavajú marže na úrovni 20 % a viac. Samotná letecká divízia Honeywellu vykázala v druhom štvrťroku maržu 25,5 %. Driggs konkrétne čísla nekomentoval, ale zdôraznil nutnosť dlhodobej podpory leteckých operátorov.
Honeywell tento rok oznámil, že sa rozdelí na tri samostatné spoločnosti, pričom letecká divízia bude oddelená v rámci samostatného spin-offu. Rozdelenie je výsledkom tlaku aktivistického investora Elliott Management.
Graf HON.US (D1)
Akcie spoločnosti Honeywell sa aktuálne obchodujú na úrovni 208,46 USD a po krátkodobom poklese vykazujú známky obratu. Posledná sviečka naznačuje silnejší nákupný záujem, ktorý prišiel po prepade k úrovni okolo 201 USD. Napriek tomu však akcie zostávajú pod oboma kĺzavými priemermi – EMA 50 (213,00 USD) a SMA 100 (221,07 USD), čo indikuje stále pretrvávajúci zostupný trend. RSI sa nachádza na úrovni 45,4, teda v neutrálnej zóne, bez známok prepredanosti, ale s priestorom pre ďalší rast.
Zdroj: xStation5
