Honeywell znižuje výhlaď zisku kvôli vyrovnaniu so spoločnosťou Flexjet

Spoločnosť Honeywell oznámila, že vo štvrtom štvrťroku 2025 očakáva jednorazový náklad vo výške približne 470 miliónov USD, ktorý súvisí s možným urovnaním súdneho sporu so súkromnou leteckou spoločnosťou Flexjet. Táto správa spôsobila pokles akcií o 1,3 % v premarkete.
Spor vznikol v marci 2023, keď Flexjet obvinil Honeywell z porušenia zmluvy o údržbe leteckých motorov. Podľa žaloby Flexjet požaduje náhradu škody kvôli oneskoreným opravám motorov, pričom náklady mali narastať každý mesiac, keď motory zostávali mimo prevádzky.
Zároveň Honeywell oznámil, že od štvrtého štvrťroka 2025 bude divíziu Advanced Materials vykazovať ako ukončené operácie, a to po úspešnom vyčlenení firmy Solstice Advanced Materials. Táto zmena má dopad aj na celoročný finančný výhlaď spoločnosti.
Kvôli uvedeným udalostiam firma znížila svoj upravený zisk na akciu za rok 2025 na rozmedzie 9,70 až 9,80 USD, čo je pokles oproti predchádzajúcemu odhadu 10,60 až 10,70 USD. Tento vývoj odráža tak právne náklady, ako aj účtovné zmeny spojené s reštrukturalizáciou.
Graf HON.US (D1)
Zdroj: xStation5
