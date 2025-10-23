Honeywell zvyšuje výhlaď na rok 2025 napriek oddeleniu divízie Solstice. Hnacím motorom je silný dopyt v letectve

- Honeywell zvýšil výhlaď zisku na rok 2025 napriek očakávanému negatívnemu dopadu oddelenia divízie Solstice.
- Honeywell zvýšil výhlaď zisku na rok 2025 napriek očakávanému negatívnemu dopadu oddelenia divízie Solstice.
- Akcie vzrástli o 4,3 % po zverejnení silných výsledkov za 3. štvrťrok a pozitívneho výhľadu.
- Letecká divízia, hlavný zdroj tržieb, vzrástla o 15 % vďaka silnému dopytu a zlepšeniu dodávateľských reťazcov.
- Spoločnosť pokračuje v stratégii rozdelenia – Solstice sa začne obchodovať od októbra, letectvo sa oddelí v roku 2026.
Spoločnosť Honeywell napriek plánovanému oddeleniu svojej divízie pokročilých materiálov zvýšila odhad zisku na rok 2025, čím vyslala investorom pozitívny signál o budúcom vývoji. Novovzniknutá jednotka s názvom Solstice sa začne samostatne obchodovať na burze Nasdaq od 30. októbra 2025, čo je súčasťou širšej stratégie rozdeliť Honeywell na tri samostatné spoločnosti.
Táto správa bola trhom prijatá pozitívne – akcie Honeywell pred otvorením trhu vzrástli o 4,3 %, a to nielen vďaka výhľadu, ale aj silným výsledkom za tretí štvrťrok, ktoré prekonali očakávania Wall Street.
Kľúčovým motorom rastu naďalej zostáva letecká divízia, ktorá zaznamenala medziročný nárast tržieb o 15 % na 4,51 miliardy USD. Spoločnosť ťaží z vysokého dopytu po nových lietadlách, ako aj zo zvýšenej potreby údržby starších strojov, keďže aerolínie kvôli nedostatku nových strojov stále využívajú staršiu flotilu. Pozitívom je aj zlepšujúca sa situácia v dodávateľskom reťazci, ktorá dlhodobo obmedzovala kapacity výrobcov v tomto sektore.
Honeywell teraz očakáva celoročný upravený zisk na akciu v rozmedzí 10,60–10,70 USD, a to aj napriek negatívnemu vplyvu oddelenia Solstice vo výške 21 centov na akciu. Predchádzajúci výhlaď počítal s rozpätím 10,24–10,44 USD.
Celkové tržby v treťom štvrťroku dosiahli 10,41 miliardy USD, čo predstavuje medziročný nárast o 7 % a prekonanie analytického konsenzu na úrovni 10,14 miliardy USD. Upravený zisk na akciu vo výške 2,82 USD taktiež výrazne prekonal odhadovaných 2,57 USD.
Honeywell plánuje v druhej polovici roka 2026 oddeliť aj svoju leteckú divíziu, čím sa zostávajúca firma zameria výhradne na automatizačné a technologické riešenia.
Graf HON.US (D1)
Akcie spoločnosti Honeywell sa aktuálne obchodujú na cene 206,54 USD a pokúšajú sa stabilizovať po predchádzajúcom poklese. Cena sa naďalej nachádza pod oboma kĺzavými priemermi, čo technicky značí pretrvávajúci medvedí trend. EMA 50 sa pohybuje na úrovni 211,32 USD a SMA 100 vyššie na 219,90 USD. RSI dosahuje hodnotu 45,6, čo naznačuje neutrálne až slabé momentum bez známok prekúpenosti či prepredanosti.
Z technického hľadiska bude kľúčové sledovať, či akcie dokážu preraziť úroveň EMA 50 na 211 USD, čo by mohlo otvoriť priestor na návrat k silnejším rezistenciám okolo 220 USD. Naopak, podpora sa aktuálne formuje v blízkosti 200 USD, čo je psychologicky významná úroveň.
Zdroj: xStation5
