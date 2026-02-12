Howmet Aerospace roste o 10 % po výsledcích a dosahuje tržní kapitalizace 100 miliard USD 📈

Howmet Aerospace (HWM.US) sa nachádza v centre jedného z najsilnejších rastových cyklov v oblasti aerospace & defense za posledné roky. Spoločnosť dosiahla medziročný celkový výnos viac než 80 % a jej najnovšie kvartálne výsledky tento trend ešte posilnili. Fundamenty zostávajú silné: cash flow rastie, bilancia je disciplinovaná a trh aktuálne oceňuje takmer bezchybnú realizáciu rastovej stratégie.
V Q4 spoločnosť Howmet vykázala:
- Non-GAAP EPS: 1,05 USD (oproti konsenzu 0,97 USD)
- Tržby: 2,2 mld. USD (+16 % r/r)
- Tržby z komerčného letectva: +13 % r/r
Reakcia trhu bola jednoznačne pozitívna, akcie po zverejnení vzrástli takmer o 10 %. Spoločnosť zároveň predstavila konštruktívny výhlaď na rok 2026:
- Tržby: približne 9,1 mld. USD
- Upravený EPS: približne 4,45 USD
- Voľné cash flow: približne 1,6 mld. USD
Za celý rok:
- Tržby: +11 % r/r na 8,25 mld. USD
- Upravený EBITDA: +26 % r/r na 2,4 mld. USD
- Upravený EPS: +40 % r/r na 3,77 USD
- Voľné cash flow: 1,43 mld. USD
Zároveň Howmet znížil pomer čistého dlhu k EBITDA na 1,0x, splatil časť dlhu, realizoval spätný odkup akcií a výrazne zvýšil dividendu, čo podčiarkuje kvalitu a odolnosť generovania hotovosti.
Fundamenty: silný dopyt v cyklickom prostredí
Rast Howmetu je podporený:
- Trvalým dopytom v komerčnom letectve a vysokou kvalitou produktov
- Dynamickým obranným segmentom (Defense Aerospace +21 % r/r v roku 2025)
- Rastúcimi obrannými rozpočtami v USA a Európe
- Prevádzkovou pákou pri dvojcifernom raste tržieb
Spoločnosť zároveň udržiava zvýšené kapitálové výdavky, čo môže krátkodobo obmedziť rast voľného cash flow, no posilňuje jej konkurenčnú pozíciu v dlhodobom horizonte. Pri očakávanom EPS v roku 2026 okolo 4,45–4,50 USD oceňuje trh Howmet na viac než 50-násobok forward zisku za 12 mesiacov, zatiaľ čo trailing P/E presahuje 60-násobok. Takéto násobky sú typické skôr pre vysokorastové technologické spoločnosti než pre tradičného výrobcu leteckých komponentov – aj keď s výnimočnou efektivitou. Pri predpoklade dlhodobého rastu EPS v pásme vyšších desiatok percent súčasné ocenenie implikuje veľmi optimistický scenár pokračujúceho rastového cyklu s obmedzenými narušeniami.
Kľúčové riziká na sledovanie
- Potenciálna volatilita obranných výdavkov
- Riziko pomalších dodávok v kľúčových programoch (napr. F-35)
- Konkurenčný tlak v segmente leteckých komponentov
- Zvýšené kapitálové výdavky v prípade oslabenia cyklu
- Eskalácia obchodného napätia a dopad ciel
Technický obraz a sentiment
Momentum zostáva mimoriadne silné, akcie sa obchodujú na historických maximách a výrazne nad dlhodobými kĺzavými priemermi. Takéto nastavenie často priťahuje kapitál orientovaný na momentum a môže udržať trend aj pri prémiovom ocenení. Na druhej strane výrazná vzdialenosť od 200-dňového kĺzavého priemeru zvyšuje zraniteľnosť voči korekcii v prípade zhoršenia sentimentu.
Howmet Aerospace zostáva jedným z lídrov súčasného cyklu aerospace & defense. Fundamenty sú silné, bilancia zdravá a rast ziskov robustný. Súčasné ocenenie si však vyžaduje pokračovanie takmer bezchybnej exekúcie a priaznivé makroekonomické aj rozpočtové prostredie v oblasti obrany. Z analytického pohľadu ide o vysoko kvalitného hráča, no pri aktuálnych násobkoch už trh započítal značnú časť pozitívneho scenára. Ďalší vývoj akcií bude pravdepodobne závisieť od udržateľnosti cyklu v komerčnom aj obrannom letectve a od schopnosti spoločnosti zachovať súčasné tempo rastu ziskov.
Zdroj: xStation5
