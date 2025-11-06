HSBC zmierňuje krátkodobé emisné ciele pre najviac znečisťujúce sektory

- HSBC zavádza miernejšie emisné ciele pre znečisťujúce sektory do roku 2030.
- Pre ropný a plynárenský sektor banka stanovila nové cieľové rozpätie zníženia emisií o 14–30 % v porovnaní s rokom 2019.
- Zmena odráža reálne tempo transformácie klientov a trhové podmienky.
- Dlhodobý záväzok dosiahnuť nulové emisie do roku 2050 a financovanie udržateľného rozvoja zostáva zachovaný.
Britská banka HSBC oznámila úpravu svojich klimatických cieľov pre vysoko emisné sektory, vrátane ropy a plynu, pričom namiesto pôvodne presne stanovených limitov zavádza flexibilné cieľové rozpätie. Dôvodom je pomalé tempo zmien v reálnej ekonomike, ktoré banku núti prispôsobiť svoje ambície reálnym trhovým podmienkam.
Aktualizácia prichádza po tom, čo HSBC začiatkom tohto roka ustúpila od cieľa dosiahnuť uhlíkovú neutralitu vo vlastných operáciách do roku 2030. Dlhodobý záväzok však zostáva nezmenený: dosiahnuť nulové emisie vo financovaných aktivitách do roku 2050. Znamená to, že klienti banky by mali postupne prejsť na nízkoemisné obchodné modely, pričom im chce HSBC pomáhať prostredníctvom financovania prechodu.
Nové ciele do roku 2030 teraz počítajú s rozpätiami zníženia emisií, ktoré reflektujú rôzne scenáre Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA). Napríklad v ropnom a plynárenskom sektore banka očakáva, že emisná záťaž v rámci financovaných aktivít klesne o 14 % až 30 % oproti roku 2019, pričom dolná hranica zodpovedá scenáru udržania globálneho otepľovania na 1,5 °C a horná scenáru 1,7 °C.
Tento krok odráža komerčnú realitu, keď banky čelia tlaku zosúladiť klimatické záväzky s aktuálnou situáciou klientov, ktorí často nedokážu rýchlo prejsť na čistejšie technológie. HSBC však naďalej deklaruje záväzok mobilizovať 750 miliárd až 1 bilión USD v oblasti udržateľného financovania do roku 2030, aby podporila ekologickú transformáciu.
Zmena politiky prichádza v čase, keď sa v Brazílii koná summit COP30 a EÚ taktiež oznámila zmäkčenie svojho klimatického cieľa – konkrétne sa dohodla na 90 % znížení emisií do roku 2040, čo je menej ambiciózne ako predchádzajúce plány.
Graf HSBC.US (D1)
Akcie banky HSBC v posledných dňoch obnovili rast a aktuálne sa obchodujú na úrovni 70,89 USD, teda v tesnej blízkosti historického maxima, ktoré sa nachádza mierne nad touto hladinou. Cena sa opäť dostala nad kĺzavé priemery EMA 50 (67,78 USD) a SMA 100 (66,43 USD), čo je býčí signál a naznačuje návrat pozitívneho sentimentu na trh. RSI sa pohybuje na úrovni 60,3 – v neutrálnom pásme, no s tendenciou rastu, čo naznačuje priestor na pokračovanie trendu bez rizika prekúpenosti.
Technické nastavenie ostáva pozitívne – rast odrazením od EMA 50, pokračujúce momentum a cena testujúca rezistenciu pri 71 USD vytvárajú priestor na prielom na nové maximá, ak sa trend udrží. Naopak, zlyhanie na rezistencii by mohlo viesť ku korekcii smerom späť k úrovniam 67–68 USD.
Zdroj: xStation5
