Hugo Boss zaostal za očakávaniami: slabší dopyt v Číne a Británii, dopad silného eura

- Tržby Hugo Boss za 3Q dosiahli 989 mil. EUR, čo bolo pod odhadmi trhu.
- Negatívne ovplyvnili výsledky slabší predaj v Číne a Británii a silnejšie euro voči doláru.
- Hrubá marža vzrástla na 61,2 %, čím prekročila očakávania analytikov.
- Spoločnosť očakáva, že celoročné výsledky skončia na spodnej hranici pôvodného výhľadu vzhľadom na makroekonomické neistoty.
- Tržby Hugo Boss za 3Q dosiahli 989 mil. EUR, čo bolo pod odhadmi trhu.
- Negatívne ovplyvnili výsledky slabší predaj v Číne a Británii a silnejšie euro voči doláru.
- Hrubá marža vzrástla na 61,2 %, čím prekročila očakávania analytikov.
- Spoločnosť očakáva, že celoročné výsledky skončia na spodnej hranici pôvodného výhľadu vzhľadom na makroekonomické neistoty.
Nemecká módna skupina Hugo Boss oznámila za 3. štvrťrok tržby vo výške 989 miliónov eur, čo predstavuje medziročný pokles o 4 % a výsledok pod očakávaniami analytikov, ktorí predpovedali 1,01 miliardy eur. Spoločnosť viní zo slabších výsledkov oslabujúci spotrebiteľský dopyt vo Veľkej Británii a Číne, ako aj nepriaznivé menové kurzy, najmä oslabenie amerického dolára voči euru.
Podľa finančného riaditeľa Yvese Muellera bol priemerný kurz dolára v tomto štvrťroku o 6 % nižší než pred rokom, čo malo významný vplyv na tržby v prepočte na eurá. Bez menových vplyvov by pokles tržieb predstavoval len 1 %, no slabšie výsledky v Číne a Británii prevážili nad zlepšením na trhoch ako Nemecko, Francúzsko alebo Spojené štáty.
Spoločnosť tiež upozornila na pokles v tradičnom veľkoobchodnom kanáli, čo však podľa Muellera súvisí s načasovaním dodávok – tieto tržby by sa mali prejaviť až v 4. štvrťroku. Analytici z JP Morgan reagovali, že skutočné výsledky môžu byť lepšie, než sa zdá, práve vďaka tomuto oneskoreniu.
Pozitívnym prekvapením bol nárast hrubej marže na 61,2 % z vlaňajších 60,2 %, čím firma prekročila očakávania analytikov (60,5 %). Tento nárast je výsledkom znižovania nákladov a nižších globálnych nákladov na dopravu.
Hugo Boss uviedol, že celoročné tržby aj prevádzkový zisk (EBIT) sa pravdepodobne priblížia spodnej hranici očakávaného rozpätia:
-
Tržby medzi 4,2 až 4,4 miliardy EUR
-
EBIT medzi 380 až 440 miliónmi EUR
Tieto hodnoty sú v súlade s analytickými predikciami, ktoré počítajú s tržbami okolo 4,2 miliardy eur a EBIT vo výške 379 miliónov eur.
Graf BOSS.DE (D1)
Akcie Hugo Boss sa po zverejnení slabších kvartálnych výsledkov dostali pod silný predajný tlak a zaznamenali výrazný prepad. Cena sa aktuálne obchoduje na úrovni 36,93 EUR, čo predstavuje výrazný pokles oproti predchádzajúcim hodnotám nad 40 EUR. Trh tak jasne reaguje na sklamanie z vývoja tržieb a slabší výhlaď spoločnosti na zvyšok roka. Akcie prudko prepadli pod oba kľúčové kĺzavé priemery – SMA 100 (40,99 EUR) aj EMA 50 (40,70 EUR) – čím bol potvrdený obrat do klesajúceho trendu.
RSI klesol na 27,3, čo signalizuje, že akcie sa nachádzajú v hlboko prepredanej zóne, a preto môže dôjsť k technickému odrazu alebo krátkodobej konsolidácii.
Z pohľadu technickej analýzy bude kľúčové sledovať, či sa akcie udržia nad úrovňou 36,90 EUR, ktorá aktuálne funguje ako krátkodobá podpora. Naopak, najbližšia rezistencia sa nachádza okolo 38,40 EUR a následne pri úrovniach kĺzavých priemerov SMA a EMA. Pokiaľ nedôjde k návratu nad tieto úrovne, technický sentiment zostáva negatívny.
Zdroj: xStation
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Ranné zhrnutie (06.11.2025)
US OPEN: Je toto obrat po korekcii?
Akcie McDonald's rastú o 3 % po zverejnení výsledkov za tretí kvartál 2025
Nexi varuje pred tlakom na ziskovosť
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.