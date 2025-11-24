Iberdrola plánuje prevziať brazílsku energetickú firmu Neoenergia za 1,2 miliardy dolárov

- Iberdrola ponúka 32,5 BRL za akciu Neoenergie za zostávajúcich 16,2 % podielu (približne 6,4 mld. BRL / 1,2 mld. USD) s cieľom stiahnuť firmu z burzy.
- Iberdrola ponúka 32,5 BRL za akciu Neoenergie za zostávajúcich 16,2 % podielu (približne 6,4 mld. BRL / 1,2 mld. USD) s cieľom stiahnuť firmu z burzy.
- Transakcia zapadá do stratégie posilňovať regulované elektrické siete na kľúčových trhoch (Brazília, USA, Spojené kráľovstvo), kde siete tvoria približne 90 % biznisu Neoenergie.
- Trh reaguje pozitívne, akcie Neoenergie rastú až o približne 8 %, Iberdrola mierne posilňuje a potvrdzuje investičný plán okolo 58 mld. EUR do roku 2028 (asi 30 % USA, 12 % Brazília).
Španielska energetická skupina Iberdrola SA predložila ponuku na odkup akcií brazílskej energetickej spoločnosti Neoenergia SA, ktoré zatiaľ nevlastní. Ponuka predstavuje 32,5 brazílskeho realu v hotovosti za akciu a oceňuje zostávajúcich 16,2 % podielu približne na 6,4 miliardy BRL, teda asi 1,2 miliardy USD. Cieľom je následné stiahnutie Neoenergie z burzy. Ponúkaná cena predstavuje približne 8 % prémiu oproti piatkovej záverečnej cene a zodpovedá valuácii, za ktorú Iberdrola v septembri prikupovala 3 % podiel.
Akcie Neoenergie po oznámení vzrástli v São Paule až o 7,9 % a priblížili sa ponúkanej cene, zatiaľ čo akcie Iberdroly v Madride mierne posilnili o 0,6 %.
Sázka na siete v kľúčových trhoch
Transakcia zapadá do dlhodobej stratégie Iberdroly sústrediť sa na trhy, kde vidí najväčší priestor na rast, a na biznis prenosových a distribučných sietí. V prípade Neoenergie tvoria siete približne 90 % podnikania, takže úplné prevzatie zvyšuje expozíciu Iberdroly voči tomuto segmentu v krajine, ktorá má podľa analytikov stabilný a pre investorov priaznivý regulačný rámec.
Brazília patrí popri Spojených štátoch a Spojenom kráľovstve medzi kľúčové trhy, na ktoré chce Iberdrola cieliť. Firma plánuje investície približne 58 miliárd eur do roku 2028, z toho 30 % má smerovať do USA a 12 % do Brazílie. Prostriedky majú ísť najmä do modernizácie a rozširovania sietí, ktoré musia zvládnuť rýchlo rastúcu výrobu z čistých zdrojov a rastúci dopyt, okrem iného vďaka dátovým centrám.
Zjednodušenie štruktúry po Avangride
Iberdrola uviedla, že cieľom ponuky je aj zjednodušiť korporátnu a organizačnú štruktúru Neoenergie a získať väčšiu flexibilitu vo finančnom aj prevádzkovom riadení. Aktuálny krok nadväzuje na vlaňajšie prevzatie zvyšného podielu v americkej dcérskej spoločnosti Avangrid Inc., po ktorom sa aj táto spoločnosť dostala plne pod kontrolu španielskej skupiny.
Graf: IBE1.ES (D1)
