🍫 Kakao ustupuje z mesačného maxima

- Zásah v Pobreží Slonoviny: Regulačný orgán CCC nakúpil približne 200-tisíc ton od vývozcov, čím zmiernil aktuálne logistické problémy, no zároveň naznačil možný budúci prebytok ponuky.
- Výhľad ponuky: Ceny sa odrazili od mesačného maxima v dôsledku zlepšenej dlhodobej prognózy úrody v Afrike a Latinskej Amerike (napr. Ekvádor môže predbehnúť Ghanu).
- Technický pokles: Cena klesla o takmer 5 % na úroveň 6 000 USD po tom, čo nedokázala udržať zisky nad trojmesačným kĺzavým priemerom počas minulého týždňa.
Cena kakaa zažíva prudký pokles po období silného rastu na prelome novembra a decembra. Predchádzajúci rast bol podporený obnovenými predikciami prebytku ponuky za celú predchádzajúcu sezónu a pretrvávajúcou neistotou okolo aktuálnych úrovní úrody. Súčasná cena je približne polovičná oproti úrovniam z decembra 2024, keď panovali mimoriadne pesimistické očakávania ohľadom výnosov kakaa v afrických krajinách.
Aktuálne sa zlepšili nielen vyhliadky úrody v Afrike, ale aj produkčný výhľad v krajinách Latinskej Ameriky rýchlo rastie. Ekvádor by sa už budúci rok mohol stať druhým najväčším producentom kakaa na svete a vytlačiť Ghanu. Pozícia Pobrežia Slonoviny ako produkčného lídra však zostáva relatívne stabilná.
Najnovšie údaje o dodávkach kakaa v aktuálnej sezóne prvýkrát naznačujú „prebytok ponuky“ v porovnaní s minulým rokom. Slabé dodávky na začiatku sezóny boli spôsobené najmä logistickými problémami.
Na začiatku tohto týždňa pritiahla pozornosť aj správa, že vláda Pobrežia Slonoviny povolila miestnemu regulátorovi Le Conseil du Café-Cacao (CCC) odkúpiť približne 200 000 ton kakaa od farmárov. Cieľom tejto intervencie je zachrániť miestnych exportérov, ktorí v dôsledku klesajúcich cien hrozili nesplnením forwardových kontraktov uzatvorených za vyššie ceny.
Tieto nákupy majú odblokovať prístavy a zmierniť vlnu bankrotov medzi vývozcami, no CCC bude následne musieť tieto boby predať na medzinárodnom trhu, čo naznačuje potenciálny budúci nárast ponuky.
Miestni exportéri aktuálne prestali nakupovať boby od farmárov, keďže držia zásoby nakúpené za vyššie ceny, ktoré musia teraz predávať so stratou.
Cena komodity dnes ustupuje k úrovni 6 000 USD, po tom, čo koncom minulého týždňa testovala trojmesačný kĺzavý priemer a mesačné maximum.
Úroveň 5 750 USD za tonu aktuálne predstavuje dôležitú technickú podporu pre cenu.
Za zmienku stojí aj najnovšie údaje CFTC, ktoré sú síce mierne oneskorené (dostupné k 18. novembru), no ukazujú, že počet nekomerčných short pozícií prekročil počet long pozícií.
Táto situácia nastala prvýkrát od roku 2022, keď predstavovala silný kontrariánsky signál. Treba však poznamenať, že celkový počet otvorených pozícií bol vtedy niekoľkonásobne vyšší ako dnes.
