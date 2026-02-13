IBM ide proti prúdu: Trikrát viac zamestnancov na vstupnej úrovni

V posledných mesiacoch titulky médií dominujú postupne sa zhoršujúce správy z trhu práce, najmä pre ľudí na začiatku kariéry a/alebo pre pracovníkov napojených na IT sektor. Odhaduje sa, že len v roku 2025 prišlo v USA o prácu približne 250 000 ľudí v rámci optimalizácie nákladov na zamestnancov. Na tomto pozadí pôsobí oznámenie spoločnosti IBM mimoriadne výrazne.
Napriek viac ako 120-ročnej histórii zostáva firma významným hráčom na trhu. IBM je fakticky považovaná za priekopníka IT odvetvia a pri sledovaní histórie takmer akéhokoľvek dnes používaného riešenia v oblasti výpočtovej techniky a spracovania dát skôr či neskôr narazíme práve na túto spoločnosť.
Stratégia IBM bola vždy pragmatická, systematická a orientovaná na výsledky. Tento prístup teraz prenáša aj do oblasti umelej inteligencie. Niektorí firmu kritizujú za konzervatívnosť, iní ju chvália za opatrnosť. Táto opatrnosť je zreteľná aj v novom oznámení týkajúcom sa náborovej politiky.
Na konferencii v New Yorku sa k náborovej politike v odvetví otvorene vyjadrila personálna riaditeľka spoločnosti IBM, Nickle LaMoureux, ktorá uviedla: „Áno, ide presne o tie pozície, o ktorých nám bolo povedané, že ich AI nahradí.“
Zástupcovia spoločnosti tvrdia, že dopyt po vstupných pozíciách nemizne, mení sa len ich charakter.
IBM ide proti prúdu. Očakáva sa, že nábor porastie „naprieč celou firmou“, hoci konkrétne čísla zástupcovia odmietli zverejniť. Dôležité je, že opísaná politika nepredstavuje pokračovanie doterajšieho trendu, ale jeho obrat.
Podľa údajov Makrotrends spoločnosť dlhodobo znižuje počet zamestnancov a posledným „pozitívnym“ rokom bol rok 2019. Ešte v roku 2023 mala údajne prepustiť viac než 10 % pracovnej sily a do roku 2026 vstúpiť s približne 290 000 zamestnancami.
Z kontextu vyjadrení zástupcov možno špekulovať, že vedenie spoločnosti sa mohlo „popáliť“ pri príliš optimistických pokusoch o implementáciu AI do interných procesov a že vzniknuté problémy chce riešiť zvýšeným náborom.
Spoločnosť prežila dve svetové vojny aj niekoľko veľkých hospodárskych kríz. Väčšina konkurentov IBM by naproti tomu pravdepodobne len ťažko ustála aj niekoľko štvrťrokov vyšších úrokových sadzieb.
IBM.US (D1)
Spoločnosť zaznamenala prudký výpredaj, hoci sa ešte nedávno pohybovala blízko historických maxím. Štruktúra kĺzavých priemerov EMA zostáva býčia, avšak návrat nad úroveň FIBO 61,8 % je kľúčový pre obnovenie dopytu.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
US OPEN: Trh hľadá smer po inflačných dátach
US OPEN: Silné dáta z trhu práce naznačujú pomalšie tempo znižovania sadzieb?
Denné zhrnutie: Červená dominuje na oboch stranách Atlantiku
US OPEN: Trh pod tlakom kvôli nevýraznej výsledkovej sezóne technologických spoločností
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.