IBM plánuje kúpu Confluent za 11 miliárd dolárov — strategická expanzia v cloude a AI

IBM je blízko akvizícii spoločnosti Confluent v hodnote okolo 11 miliárd USD — ide o veľkú strategickú investíciu.
Confluent vyvíja platformu pre dátové toky v reálnom čase, ktorá je kľúčová pre AI a cloudové aplikácie.
Cieľom IBM je posilniť svoje postavenie v oblasti hybridného cloudu, dátovej analytiky a firemných AI riešení.
Posilnenie dátovej architektúry
Podľa správy denníka Wall Street Journal je spoločnosť IBM blízko dohody o kúpe technologickej firmy Confluent, ktorá sa špecializuje na spracovanie dátových tokov v reálnom čase. Hodnota potenciálnej akvizície sa pohybuje okolo 11 miliárd USD.
Confluent je známy platformou pre „streamovanie dát“, ktorá umožňuje firmám využívať informácie okamžite po ich vzniku. Tento typ riešenia je čoraz dôležitejší pre vývoj a aplikáciu umelej inteligencie, cloudových služieb a digitálnych produktov.
IBM a jej nová stratégia
Pod vedením generálneho riaditeľa Arvinda Krishnu sa IBM zameriava na transformáciu smerom k softvérovým a cloudovým službám. Kúpa Confluent by jej mohla umožniť vytvoriť silnejšiu ponuku pre podnikových klientov v oblasti hybridného cloudu a AI.
Spoločnosť by týmto krokom získala konkurenčnú výhodu voči hráčom ako Amazon Web Services, Microsoft Azure či Google Cloud.
