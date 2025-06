IBM smeruje k kvantovému počítaču v roku 2029

Spoločnosť IBM v utorok oznámila, že si kladie za cieľ mať praktický kvantový počítač do roku 2029, a predstavila detailný plán, ako tohto cieľa dosiahne. Kvantové počítače využívajú princípy kvantovej mechaniky na riešenie problémov, ktoré by klasickým počítačom trvali tisíce rokov alebo aj dlhšie. Súčasné kvantové počítače však musia veľkú časť svojho výpočtového výkonu venovať na opravu chýb, čo ich v konečnom dôsledku nerobí rýchlejšími ako klasické počítače.

Spoločnosť IBM, ktorá tiež uviedla, že do roku 2033 plánuje mať oveľa väčší systém, plánuje vybudovať kvantový počítač s názvom „Starling“ v dátovom centre, ktoré sa stavia v Poughkeepsie v štáte New York. Tento systém by mal mať približne 200 logických qubitov. Qubity sú základnou jednotkou kvantového počítania a 200 qubitov by bolo dostatočných na to, aby sa začali prejavovať výhody oproti klasickým počítačom.

IBM sa snaží o vývoj kvantových počítačov spolu s ďalšími technologickými gigantmi, ako sú Microsoft (MSFT.O), Google (GOOGL.O) spoločnosti Alphabet a Amazon.com (AMZN.O), ako aj radom startupov, ktoré získali stovky miliónov dolárov kapitálu.

Všetci sa potýkajú s rovnakým základným problémom: Qubity sú rýchle, ale produkujú veľa chýb. Vedci môžu časť qubitov stroja použiť na opravu týchto chýb, ale musia ich mať dostatok, aby zostal priestor na užitočnú prácu. IBM zmenila svoj prístup k tomuto problému v roku 2019 a tvrdí, že sa domnieva, že sa jej podarilo nájsť nový algoritmus, ktorý drasticky zníži počet qubitov potrebných na opravu chýb.

Graf IBM.US (D1)

Akcie zaznamenaly silný růstový trend, přičemž v první polovině června dosáhly úrovně kolem 275 USD, což představuje návrat k únorovým maximům. RSI sa nachádza v silnej nákupnej zóne, čo potvrdzuje dominanciu býkov na trhu. Indikátor MACD tiež vykazuje pozitívnu dynamiku, keď sa línia MACD nachádza nad signálnou líniou a histogram je v kladných hodnotách, čo podporuje býčí výhľad.

Zdroj: xStation5

