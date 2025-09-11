IEA varuje pred prebytkom ropy v roku 2025 – Ponuka výrazne prevyšuje dopyt

Medzinárodná energetická agentúra (IEA) vo svojej najnovšej mesačnej správe uviedla, že globálna ponuka ropy v roku 2025 porastie rýchlejšie, než sa pôvodne očakávalo, čo so sebou nesie riziko významného prebytku, ktorý by mohol pokračovať aj v roku 2026.
Podľa aktuálnej prognózy IEA sa svetová produkcia ropy zvýši o 2,7 milióna barelov denne (bpd) v roku 2025 a o ďalších 2,1 milióna bpd v roku 2026. Dôvodom je rýchlejšie ukončovanie škrtov produkcie v rámci OPEC+ a neutíchajúci rast ťažby mimo tejto skupiny, najmä v USA, Kanade, Brazílii a Guyane.
OPEC+, vrátane Ruska, zvyšuje produkciu rýchlejšie, než bolo plánované, čo síce uvoľňuje napätie na trhoch, ale zároveň zvyšuje riziko prebytku ponuky. Aj keď IEA zvýšila svoj odhad rastu dopytu na 740 000 bpd (o 60 000 bpd viac než v predchádzajúcej správe), ponuka bude stále rásť oveľa rýchlejšie ako dopyt.
IEA v správe upozorňuje, že ropné trhy sú „ťahané rôznymi smermi“. Na jednej strane existuje potenciál výpadkov dodávok v dôsledku sankcií na Rusko a Irán, na druhej strane však prebytok ponuky, rastúce zásoby a slabší dopyt v rozvojových krajinách. Zaujímavosťou je, že Čína naďalej zvyšuje strategické zásoby ropy, čím pomáha udržať cenovú štruktúru backwardation – teda vyššie ceny za okamžité dodávky než za budúce, čo signalizuje krátkodobé napätie na trhu.
Z pohľadu výhľadu na 2. polrok 2025 IEA očakáva, že zásoby porastú v priemere o 2,5 milióna bpd denne, čo označuje za „neudržateľnú“ úroveň. Pre rok 2026 agentúra naznačuje ešte výraznejšiu nerovnováhu, pričom prebytok by mohol dosiahnuť až 3,3 milióna bpd.
Napriek týmto číslam však IEA pripúšťa, že prebytok sa nemusí naplno prejaviť – geopolitické napätie, obchodná politika a ďalšie sankcie môžu rovnováhu na trhu zásadne zmeniť.
Cena ropy Brent po zverejnení správy zostala takmer nezmenená a obchoduje sa tesne pod hranicou 68 dolárov za barel. To odráža neistotu investorov, ktorí zvažujú možné scenáre vývoja.
Záverom možno povedať, že ropný trh vstupuje do roku 2025 s rizikom štrukturálneho prebytku, ktorý by mohol tlačiť ceny nadol. Vývoj však zostáva vysoko neistý, najmä v dôsledku faktorov mimo trhovú kontrolu.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena ropy WTI po včerajšom prieraze nad rezistenciu 23,6 % Fibonacciho retracementu (63,59 USD) opäť klesá pod túto úroveň a aktuálne sa obchoduje za 62,96 USD. Technicky sa tak vracia späť ku SMA 100 (62,91 USD), ktorá funguje ako kľúčová krátkodobá podpora. EMA 50 (63,27 USD) bola krátko prekonaná, no trh nedokázal udržať býčí moment.
Momentum aj CCI indikujú slabnúcu nákupnú silu – CCI klesol hlboko pod -100, konkrétne na hodnotu -199,8, čo signalizuje prepredaný stav a možnosť technického odrazu, ak sa potvrdí nákupný záujem na aktuálnej podpore.
Z pohľadu Fibonacciho úrovní predstavuje oblasť medzi 61,45–62,90 USD zónu silnej technickej podpory. Ak by bola táto zóna prerazená, otvoril by sa priestor pre ďalší pokles. Naopak, pre návrat do rastového režimu bude nutné prekonať 63,60 USD, čo by mohlo obnoviť impulz k hladinám 64,90 USD (38,2 %) alebo až 65,99 USD (50 % retracement).
Zdroj: xStation5
