Indexy rozširujú zisky po možnej ponuke Pekingu na spoluprácu s USA v otázke fentanylu 💰📄

Peking zvažuje ponuku spolupráce pri kontrole chemikálií súvisiacich s fentanylom ako spôsob, ako zmierniť napätie s USA a znovu naštartovať obchodné rokovania – čím reaguje na jednu z kľúčových výhrad Trumpovej administratívy. Čínski predstavitelia skúmajú, aké kroky USA očakávajú v súvislosti s chemickými prekurzormi používanými pri výrobe fentanylu, ktoré sú často odosielané z Číny do Mexika a následne pašované do USA. Tento krok by mohol naznačovať diplomatické otvorenie uprostred pretrvávajúcich obchodných a politických sporov.

