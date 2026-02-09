India otvára trh pre americký sójový olej

- Cena sójového oleja v USA vzrástla na najvyššiu úroveň od júla vďaka plánu Indie znížiť clá.
- India je najväčším dovozcom jedlých olejov, ale americké dodávky v súčasnosti tvoria len malý podiel.
- Dohoda by mohla pomôcť USA získať väčší podiel na trhu a znížiť dovoz z Južnej Ameriky.
- Palmový olej zostáva lacnejšou alternatívou, čo mu dáva krátkodobú konkurenčnú výhodu.
Cena sójového oleja v USA prudko stúpa po tom, čo India oznámila svoj zámer znížiť alebo úplne zrušiť dovozné clá na vybrané poľnohospodárske produkty z USA, vrátane sójového oleja. Tento krok je súčasťou predbežnej obchodnej dohody medzi oboma krajinami, ktorá bola oznámená v piatok večer v USA. Reakcia trhu bola okamžitá – najaktívnejšie obchodované kontrakty na sójový olej na chicagskej burze vzrástli počas dňa až o 1,9 % a dosiahli najvyššiu úroveň od júla minulého roka.
Tento rast nadväzuje na predchádzajúci rast, ktorý začal po tom, ako prezident Trump oznámil, že India plánuje nakúpiť americké produkty v hodnote viac ako 500 miliárd libier, vrátane poľnohospodárskych komodít. India je najväčším dovozcom jedlých olejov na svete, pričom ročne spotrebuje okolo 16 miliónov ton rastlinných olejov, pričom kľúčový význam má dovoz palmového, slnečnicového a sójového oleja, hlavne z juhovýchodnej Ázie a Južnej Ameriky. Podiel USA na tomto trhu je v súčasnosti zanedbateľný, pričom India v roku 2025 dovezla z USA približne 200 000 ton sójového oleja.
Nová dohoda by mohla viesť k zmene podielu na trhu, pričom americký sójový olej by začal vytláčať konkurenciu z Južnej Ameriky a juhovýchodnej Ázie. Ceny sójového oleja v USA tak majú priestor na ďalší rast, najmä po formálnom uzavretí dohody a nadobudnutí účinnosti nižších dovozných ciel.
Podľa analytika Sandeepa Bajoria zo Sunvin Group by dohoda s USA mohla viesť k zníženiu nákupov z Južnej Ameriky, čo by zvýšilo atraktívnosť dodávok z USA.
Situácia na trhu s palmovým olejom je pokojnejšia. Najobchodovanejšie futures na burze Bursa Malaysia Derivatives sa držia na stabilnej úrovni okolo 4 184 ringgitov za tonu, čo je približne 1 062 USD, a zatiaľ nevykazujú významný rast. Palmový olej je však stále o približne 100 USD lacnejší ako sójový olej, čo podporuje jeho konkurencieschopnosť. Podľa Bajoria by cena palmového oleja mohla do konca marca kolísať medzi 4 050 a 4 450 ringgitmi.
Graf SOYOIL (H1)
Cena sójového oleja sa na hodinovom grafe drží stabilne v silnom vzostupnom trende a v súčasnosti sa obchoduje za 56,02 USD, čo je najvyššia úroveň za viac ako šesť mesiacov. Trh je jasne v býčom nastavení, čo potvrdzuje skutočnosť, že cena sa drží nad kĺzavým priemerom EMA 50 (55,46 USD) a nad SMA 100 (54,63 USD). CCI je na úrovni 77,1, čo naznačuje, že trh je v prekúpenej zóne, ale stále pod extrémnymi úrovňami. Momentum je nad 100 (konkrétne 101,08), čo naznačuje silný a zrýchľujúci sa býčí moment.
Zdroj: xStation5
