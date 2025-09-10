Inditex rastie po zverejnení finančných výsledkov 📈

Inditex (ITX.ES), vlastník značiek ako Zara, Bershka a Massimo Dutti, zverejnil veľmi solídne výsledky za prvý polrok 2025, čo vyvolalo silnú reakciu trhu a rast ceny akcií o 5,9 % – najvyšší od apríla tohto roka. Spoločnosť potvrdila medziročný rast tržieb o 1,6 % na 18,36 miliardy EUR a pozitívny začiatok tretieho štvrťroka – od začiatku augusta do 8. septembra vzrástol dopyt pri konštantných výmenných kurzoch o 9 %. Oživenie dopytu podporili rekordné predaje najnovších kolekcií a efektívne riadenie zásob.
Prevádzkové výsledky za prvý polrok však len čiastočne naplnili očakávania trhu. EBIT dosiahol 3,57 miliardy EUR (+0,9 % r/r), mierne nad konsenzom 3,56 miliardy EUR, pričom tržby a čistý zisk mierne zaostali – 18,36 miliardy vs. očak. 18,52 mld. EUR a 2,79 miliardy EUR vs. očak. 2,82 miliardy EUR. Firma si udržala vysokú hrubú maržu 58,3 % (očak. 58,2 %) a EBITDA vzrástla na 5,11 miliardy EUR (+1,5 % r/r, v súlade s odhadmi). Najlepšie si v predaji viedli značky Stradivarius, Oysho a Bershka, zatiaľ čo Massimo Dutti zaznamenal mierny pokles.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
Vedenie ďalej uviedlo, že Inditex očakáva v roku 2025 negatívny kurzový dopad –4 % na tržby (predtým –3 %), najmä v dôsledku oslabenia dolára a pesa voči euru. Spoločnosť však očakáva zrýchlenie rastu v druhej polovici roka – aby naplnila konsenzus, tržby by mali vzrásť o 5,3 % r/r a EBIT o 3,2 % r/r, v porovnaní s 1,7 % v Q2. Efektívne riadenie nákladov a silná globálna logistika dávajú Inditexu výhodu oproti európskej konkurencii.
Finančné výsledky Inditex + výhľady:
-
Tržby: 18,36 mld. EUR (+1,6 % r/r, očak. 18,52 mld. EUR)
-
EBIT: 3,57 mld. EUR (+0,9 % r/r, očak. 3,56 mld. EUR)
-
EBITDA: 5,11 mld. EUR (+1,5 % r/r, očak. 5,12 mld. EUR)
-
Čistý zisk: 2,79 mld. EUR (+0,8 % r/r, očak. 2,82 mld. EUR)
-
Zisk na akciu (EPS): 0,896 EUR (očak. 0,889 EUR)
-
Hrubá marža: 58,3 % (očak. 58,2 %)
Tržby podľa značiek:
-
Zara & Zara Home: 13,15 mld. EUR (+0,9 % r/r)
-
Pull&Bear: 1,16 mld. EUR (+3 % r/r)
-
Massimo Dutti: 895 mil. EUR (–1 % r/r)
-
Bershka: 1,44 mld. EUR (+4,1 % r/r)
-
Stradivarius: 1,33 mld. EUR (+5,7 % r/r)
-
Oysho: 389 mil. EUR (+5,7 % r/r)
Počet predajní: 5 528 (–2,5 % r/r, očak. 5 547)
Výhľad na H2 2025:
-
Rast tržieb od augusta do septembra: +9 % r/r (pri konštantných výmenných kurzoch)
-
Na naplnenie konsenzu musia tržby vzrásť o 5,3 % a EBIT o 3,2 % r/r
-
Očakávaný negatívny vplyv výmenných kurzov na tržby: –4 % (predtým –3 %)
-
Vedenie očakáva ďalšie zrýchlenie rastu vďaka optimalizácii nákladov a logistickej výhode
Dnes akcie Inditex prvýkrát od júna testujú 200-dňový exponenciálny kĺzavý priemer, čo predstavuje kľúčový odpor v rámci dlhodobého klesajúceho trendu.
Zdroj: xStation
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.