Visa a BVNK uzatvárajú partnerstvo v oblasti stablecoinových platieb

Visa umožní firmám využívať stablecoiny na výplaty cez Visa Direct.
Podniky budú môcť predfinancovať platby v digitálnych dolároch a odosielať ich do kryptopeňaženiek.
Infrastruktúru zabezpečí spoločnosť BVNK.
Visa týmto krokom posilňuje svoju úlohu v oblasti blockchainových platieb.
Visa oznámila významný posun v rámci svojej stratégie digitálnych aktív prostredníctvom partnerstva so spoločnosťou BVNK, ktorá je lídrom v oblasti infraštruktúry pre stablecoiny. Nová spolupráca umožní výplaty prostredníctvom stablecoinov cez Visa Direct, čo je sieť spoločnosti pre okamžité platby. Ide o ďalší krok Visa smerom k využívaniu blockchainových riešení v tradičnom finančnom sektore.
Visa Direct spracováva ročne platby v hodnote približne 1,7 bilióna dolárov. Nová služba umožní vybraným firmám predfinancovať platby pomocou stablecoinov namiesto klasických fiat mien a posielať ich priamo do digitálnych peňaženiek príjemcov.
Stablecoiny spojené s tradičnými platbami
BVNK poskytne technické zázemie pre prevádzku transakcií v stablecoinoch. Táto spoločnosť už spracováva ročne viac než 30 miliárd dolárov v takýchto platbách. Prvé testovania prebehnú v krajinách s priaznivou legislatívou a vysokým dopytom po digitálnych platbách. Rozšírenie do ďalších regiónov bude závisieť od adopcie a miestnych regulácií.
Visa týmto krokom nadväzuje na predchádzajúce iniciatívy ako bolo pilotné testovanie vyporiadania transakcií cez USD Coin (USDC). Cieľom je zrýchliť platby, znížiť závislosť od otváracích hodín bánk a zefektívniť cezhraničné platby.
Výhody a vplyv na trh
Očakávané prínosy tejto spolupráce:
-
Rýchlejšie vyporiadanie platieb, aj mimo bežných pracovných hodín.
-
Širšia ponuka platobných možností, vrátane výplat do digitálnych peňaženiek.
-
Podpora inštitucionálneho využívania digitálnych aktív.
Partnerstvo potvrdzuje stratégiu Visa, ktorá sa usiluje o rozšírenie blockchainových služieb vo finančnom sektore, bez toho aby narušila svoje tradičné operácie.
