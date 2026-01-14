Najnovšie prepúšťanie v spoločnosti Meta signalizuje strategický obrat a pokračujúcu reštrukturalizáciu

-
Meta prepustí viac ako 1 000 zamestnancov z Reality Labs kvôli presunu k AI a nositeľnej technike.
-
Približne 10 % zamestnancov divízie bude prepustených pre ústup od investícií do metaverza.
-
Prepúšťanie je súčasťou širšej vlny znižovania stavov v technologickom sektore.
-
Mnohí prepustení pracovníci hľadajú nové kariérne cesty mimo tradičných technologických pozícií.
-
Spoločnosť Meta Platforms, ktorá stojí za platformami Facebook, Instagram a WhatsApp, začala začiatkom januára 2026 s novou vlnou prepúšťania. Ide o súčasť širšej zmeny stratégie smerom k technológiám umelej inteligencie a komerčne životaschopnejším produktom. Najviac postihnutá je divízia Reality Labs, ktorá sa venuje rozšírenej a virtuálnej realite.
O prácu prichádza približne 10 % zamestnancov Reality Labs, čo predstavuje viac ako 1 000 pozícií. Prepúšťanie je výsledkom odklonu od nákladných projektov v oblasti metaverza, ktoré nenaplnili očakávania, a presunu pozornosti k zariadeniam využívajúcim umelú inteligenciu a nositeľnú elektroniku.
Stratégia preč od metaverza
Reality Labs bola dlho považovaná za jednu z najinovatívnejších divízií spoločnosti Meta, zameranú na vývoj VR headsetov a virtuálnych svetov. No pretrvávajúce straty a klesajúci záujem používateľov prinútili vedenie prehodnotiť jej budúcnosť.
Zatvárajú sa viaceré herné VR štúdiá a znižuje sa počet aktívnych projektov. Meta plánuje sústrediť investície do produktov, ktoré majú lepší predajný potenciál, ako sú napríklad inteligentné okuliare Ray-Ban a ďalšie AI zariadenia pre každodenné využitie.
Prepúšťanie v širšom kontexte
Tieto škrty sú súčasťou širšieho trendu v technologickom sektore. V roku 2025 bolo ohlásených viac ako 150 000 prepustených pracovníkov v stovkách technologických spoločností. Meta už predtým prepustila stovky ľudí aj v iných divíziách, vrátane umelej inteligencie.
Technologické firmy presúvajú zdroje do vývoja AI, cloudových služieb a spotrebiteľských technológií, pričom sa odkláňajú od menej výnosných segmentov.
Dopad na zamestnancov a sektor
Prepustení zamestnanci čelia už niekoľkej vlne znižovania stavov v posledných dvoch rokoch. Mnohí si hľadajú nové pracovné príležitosti mimo technológií, alebo sa púšťajú do vedľajších projektov. Situácia ukazuje, ako sa mení dopyt po zručnostiach v odvetví a ako spoločnosti prechádzajú na udržateľnejšie obchodné modely.
