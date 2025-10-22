Intel pod tlakom: výsledky ukážu, či miliardové investície prinášajú obrat

- Intel získal miliardové investície od Nvidie, SoftBank a USA, no očakáva sa, či prinesú skutočný efekt.
- Výsledky za 3. kvartál by mali ukázať mierny pokles tržieb a čistú stratu v dôsledku riedenia akcií.
- Pozitívny vývoj zaznamenávajú segmenty PC a dátových centier, zatiaľ čo AI zostáva slabinou.
- Investori budú očakávať jasnú víziu ďalšieho postupu a reálny plán na obnovenie konkurencieschopnosti.
Intel sa vo štvrtok chystá zverejniť výsledky za tretí štvrťrok, ktoré ukážu, či masívne investície od Nvidie, SoftBank a americkej vlády pomáhajú stabilizovať jeho finančnú situáciu. Nový generálny riaditeľ Lip-Bu Tan, ktorý nahradil Pata Gelsingera, má pred sebou náročnú úlohu – oživiť stagnujúceho polovodičového giganta.
V posledných mesiacoch získal Intel:
-
5 miliárd USD od Nvidie, ktorá tým získala podiel okolo 4 %.
-
2 miliardy USD od japonskej SoftBank.
-
8,9 miliardy USD od americkej vlády výmenou za 10 % podiel, čo je bezprecedentný krok v histórii firmy.
Vďaka týmto finančným injekciám akcie Intelu od začiatku roka zdvojnásobili svoju hodnotu a prekonali aj výkonnosť Nvidie. Investori však budú pozorne sledovať, či sa zlepšuje aj fundamentálny obraz firmy, alebo ide len o „nákup času.“
Výsledky pod drobnohľadom:
Očakáva sa, že Intel vykáže medziročný pokles tržieb o 1 % na 13,14 miliardy USD a čistú stratu 22 centov na akciu, čo by odrážalo aj riedenie akcií v dôsledku nových emisií.
Upravený zisk by mal byť len 1 cent na akciu. Analytici upozorňujú, že najväčší vplyv riedenia sa môže prejaviť až vo 4. kvartáli, v závislosti od načasovania jednotlivých investičných dohôd.
Pretrvávajúce problémy:
-
Intel stráca podiel na trhu s procesormi pre PC a servery v prospech AMD.
-
Rastie tlak architektúry ARM, ktorá ohrozuje jeho tradičnú x86 platformu.
-
V oblasti AI grafických čipov úplne dominuje Nvidia.
Nádej na obrat?
Napriek problémom sa objavujú aj pozitívne správy:
-
Tržby z PC čipov by mali vzrásť o 11 % na 8,12 miliardy USD, podporené oživením trhu a prípravou novej generácie Panther Lake na technológii 18A.
-
Segment dátových centier by mal podľa odhadov vzrásť o 18 % na 3,95 miliardy USD, aj keď Intel v oblasti AI zatiaľ skôr „prežíva“ vedľa dominantných GPU od Nvidie.
-
Výroba čipov pre externých zákazníkov zostáva stabilná, s očakávanými tržbami okolo 4,37 miliardy USD.
Výsledky budú kľúčové nielen na posúdenie efektivity investícií, ale aj na zhodnotenie, či nové vedenie má realistický plán transformácie, alebo len preberá zložitú situáciu bez jasného riešenia.
Graf INTC.US (D1):
Akcie Intelu pokračujú v silnom rastovom trende a aktuálne sa obchodujú na úrovni 38,03 USD, čo predstavuje výrazné zotavenie z predchádzajúcich úrovní pod 30 USD.
Cena sa s prehľadom drží nad EMA 50 (30,97 USD) aj SMA 100 (25,46 USD), čo potvrdzuje býčiu trhovú štruktúru. RSI dosahuje hodnotu 67,5, teda tesne pod prekúpenou zónou, čo svedčí o stále silnom nákupnom momente, ale zároveň varuje pred možným krátkodobým prehriatím trhu. MACD zostáva v pozitívnom pásme, aj keď histogram začína naznačovať mierne spomalenie tempa rastu.
Zdroj: xStation5
