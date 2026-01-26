Investori LVMH žiadajú plán nástupníctva po Bernardovi Arnaultovi

- Investori LVMH vyjadrujú obavy z nejasného nástupníctva po Bernardovi Arnaultovi.
- Napriek tomu, že všetkých päť detí je zapojených do firmy, neexistuje konkrétny plán ani pohotovostný scenár.
- Rovnomerné vlastníctvo medzi dedičmi môže viesť ku konfliktom pri rozhodovaní.
- LVMH tvrdí, že plán existuje, ale odmieta zverejniť podrobnosti, čo vyvoláva tlak zo strany trhu.
Rastúca neistota ohľadom nástupníctva na čele luxusného giganta LVMH začína znepokojovať jeho najväčších akcionárov. Aj keď Bernard Arnault, výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti, stojí na čele skupiny už takmer 40 rokov, v 76 rokoch stále neoznámil, kto by mal raz prevziať jeho úlohu. Podľa niektorých investorov sa práve absencia transparentného plánu stáva rizikovým faktorom, ktorý by mohol negatívne ovplyvniť aj hodnotu akcií.
Arnault síce vlani predĺžil maximálny vek pre výkon funkcie na 85 rokov, čo mu teoreticky umožňuje zostať vo vedení ešte takmer celé desaťročie. Všetkých päť jeho detí sa už dnes podieľa na chode holdingu a špekulácie o nástupcovi silnejú. Investori však tvrdia, že zatiaľ neboli oboznámení s konkrétnymi krokmi ani s pohotovostným plánom, ak by došlo k náhlej zmene.
Napríklad DWS z Deutsche Bank, 12. najväčší akcionár LVMH, uviedol, že plán nástupníctva je momentálne "nejasný a netransparentný", čo podľa nich znižuje kvalitu firemného riadenia. Edmond de Rothschild AM rovnako uviedol, že kým v minulosti plán nebol urgentný, dnes už predstavuje konkrétne investičné riziko.
LVMH v reakcii uviedlo, že plány existujú, no zostávajú neverejné. Dokumenty z roku 2022 odhaľujú, že vznikla nová právna entita Agache Commandite SAS, v ktorej má každé z Arnaultových detí 20% podiel. Táto štruktúra má prevziať vedenie hlavnej holdingovej spoločnosti po jeho odchode. Rozhodovanie by sa malo uskutočňovať väčšinou troch hlasov z piatich. Niektorí experti však upozorňujú, že rovnomerné rozdelenie podielov medzi päť dedičov môže byť skôr zdrojom napätia než stability.
Aj keď väčšina akcionárov vlani podporila predĺženie vekového limitu, niektoré veľké inštitúcie ako Allianz GI hlasovali proti a Baillie Gifford sa zdržal, práve pre nedostatok informácií o nástupníctve. Podľa niektorých investorov a analytikov sa táto téma začína na trhu zohľadňovať formou tzv. "governance discountu", hoci zatiaľ bez zásadného dopadu na valuáciu.
Graf MC.FR (D1)
Akcie spoločnosti LVMH prešli v polovici januára prudkým poklesom. Aktuálne sa cena nachádza na úrovni 589,20 EUR, teda tesne pod 100-dňovým kĺzavým priemerom SMA (592,63 EUR) a zároveň nad 50-dňovým EMA (584,66 EUR). Trh sa technicky nachádza v prechodovej fáze, v ktorej sa snaží stabilizovať po silnom výpredaji. RSI je na hodnote 40,6, čo signalizuje pretrvávajúci predajný tlak, avšak bez dosiahnutia prepredaného stavu. Z pohľadu štruktúry trhu došlo k výraznému prelomeniu dlhodobejšieho supportu okolo 600 EUR, ktorý bol zároveň oblastou zvýšenej obchodnej aktivity v predchádzajúcich týždňoch. Aktuálny návrat nad EMA 50 môže byť technickým pokusom o korekciu, no hlavná rezistencia sa nachádza v pásme 592–600 EUR, kde sa pretínajú oba kĺzavé priemery. Celkovo trh vykazuje známky krátkodobej stabilizácie, avšak stále bez potvrdenia návratu do rastového trendu.
Zdroj: xStation5
