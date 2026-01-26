Mercosur: Obavy poľnohospodárov sú prehnané, priemysel víťazí – fakty vs. mýty

Naprieč Európou si trhy aj spotrebitelia kladú otázky ohľadom komplexnej a kontroverznej dohody Mercosur. Aké sú fakty? Kto z novej obchodnej iniciatívy získa a kto naopak stratí?
Dohoda o odstránení obchodných bariér medzi EÚ a krajinami Latinskej Ameriky je mimoriadne zložitý dokument. Napriek tomu, že rokovania trvali 25 rokov, pozornosť verejnosti si získala až v záverečnej fáze.
Mercosur vs. poľnohospodári
Skôr než sa budeme venovať dopadom dohody na ekonomiku a trhy, je potrebné vysporiadať sa s lavínou kontroverzií a dezinformácií, ktoré ju sprevádzajú. Mercosur neznamená zničenie poľnohospodárstva v Európe ani pokles kvality potravín. Ide o strategickú a nevyhnutnú iniciatívu, ktorá je kľúčová pre zachovanie konkurencieschopnosti európskej ekonomiky.
Hlavné oblasti dohody sa týkajú ťažby, strojárstva a automobilového priemyslu – nie poľnohospodárstva.
V súčasnosti predstavuje dovoz hovädzieho mäsa do EÚ približne 0,5 milióna ton a hydiny asi 0,3 milióna ton. Európa sama produkuje približne 6–7 miliónov ton hovädzieho a 14 miliónov ton hydinového mäsa. Plánovaná bezcolná kvóta je len 100–200 tisíc ton.
Na opačnej strane je situácia úplne odlišná pri lítniu, nióbe, vzácnych zeminách či medi. Európa má zanedbateľnú ťažbu a zásoby týchto surovín a dopyt prudko porastie v súvislosti s napájaním pokročilých tovární. Dovoz sa bude musieť zvýšiť 2–3-násobne, zatiaľ čo viaceré latinskoamerické krajiny disponujú obrovskými ložiskami a nevyužitou ťažobnou kapacitou.
Poľnohospodári a potravinársky sektor budú z dohody strácať v dôsledku zvýšenej konkurencie na trhu. Európski spotrebitelia môžu očakávať spomalenie rastu cien (alebo dokonca miestne poklesy) hydiny a hovädzieho mäsa – hlavných poľnohospodárskych dovozov do EÚ. Kvalita tým neutrpí: všetky potravinové normy platné pre producentov v EÚ sa vzťahujú aj na dovoz. Dohoda sa týka colných sadzieb, nie štandardov. Straty z nižších cien komodít budú zmiernené nielen kvótami, ale aj kompenzované prostredníctvom dotácií v rámci SPP (Spoločnej poľnohospodárskej politiky), takže väčšina poľnohospodárov nie je touto dohodou ohrozená.
Európa si nemôže dovoliť sabotovať strategické iniciatívy, aby chránila krátkodobé a nejasne definované záujmy malej časti populácie, ktorá má zanedbateľný prínos pre ekonomiku a často negatívny dopad na verejné financie.
Kto najviac stratí na dohode Mercosur?
Najväčšími porazenými nebudú poľnohospodári, ale USA, Čína a Rusko. Primárnym cieľom dohody je zaistiť Európe prístup k strategickým surovinám, ktoré Európe chýbajú pre nedostatok ložísk. USA, Čína a Rusko túto závislosť zneužívajú všetkými dostupnými prostriedkami. Diverzifikácia dovozu z Latinskej Ameriky, bohatého na suroviny, ale chudobného na technológie, tento problém vyrieši.
Na druhej strane bude môcť Európa vyvážať svoje priemyselné a high-tech produkty do latinskoamerických krajín. Európsky automobilový, chemický, optický, elektronický a strojársky priemysel, ktorý nachádza čoraz menej priestoru doma aj na americkom a čínskom trhu, bude môcť expandovať na úplne nový kontinent, kde je konkurencia stále slabá a potenciál obrovský.
Čo to znamená pre firmy a trhy?
V Európe nechýbajú verejne obchodované spoločnosti, ktoré s napätím očakávajú otvorenie novej kapitoly v hospodárskej histórii Európy. Najväčšími víťazmi budú európski výrobcovia áut ako Volkswagen, BMW a Stellantis. Otváranie nového trhu môže pomôcť zastaviť úpadok tohto sektora.
BMW.DE (D1)
Na grafe možno pozorovať odrazenie od dna, prekrižovanie kĺzavých priemerov EMA 100 a EMA 200 a návrat do uptrendu.
Zdroj: xStation5
Výhody zaznamenajú aj výrobcovia strojov a obranný priemysel. Priemyselní giganti ako Siemens, BASF, ZF a ABB získajú nové predajné trhy. Obranný sektor – zastúpený okrem iného spoločnosťami Rheinmetall, BAE Systems, Hensoldt a Leonardo – bude profitovať z nových, posilnených dodávateľských reťazcov vzácnych surovín.
SIE.DE (D1)
Spoločnosť si udržuje silný uptrend už dlhé roky.
Zdroj: xStation5
Medzi potenciálnymi porazenými sú výrobcovia potravín, pričom problém sa týka najmä menších spoločností a tých, ktoré majú výrazné zastúpenie mäsových produktov.
Väčší producenti ako Nestlé, Danone, Lindt či Kerry majú nízku expozíciu voči dotknutým sektorom a zároveň disponujú mechanizmami, ktoré im umožňujú brániť sa voči konkurencii.
Prirodzene, nejde o vyčerpávajúci zoznam všetkých ekonomických a trhových subjektov. Dohoda má potenciál stať sa najväčšou zónou voľného obchodu na svete a bude zahŕňať nespočet projektov, odvetví, firiem a iniciatív. V svete, kde sa obchodné rokovania vedú prostredníctvom hrozieb a vydierania, je európska iniciatíva, ktorá prináša výhody všetkým stranám, pozitívnou výnimkou. Dohoda je vo finálnej fáze, ale jej vstup do platnosti nie je istý. Európa aj Južná Amerika čelia obdobiu zvýšenej politickej nestability a USA a Čína situáciu pozorne sledujú – a môžu sa pokúsiť ovplyvniť rokovania aj legislatívny proces.
