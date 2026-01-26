Zaujímavý prípad spoločnosti Nvidia v Číne. Čipový paradox roka?

Rozhodnutie Donalda Trumpa povoliť vývoz čipov Nvidia H200 do Číny s podmienkou 25 % cla vyvolalo silnú reakciu na oboch stranách Tichého oceánu.
Formálne ide o čiastočné otvorenie najväčšiemu polovodičovému trhu na svete, avšak čínske úrady sa rozhodli zásielky zadržať na hraniciach.
Pre finančné trhy je to jasný signál, že technologická rivalita medzi USA a Čínou vstúpila do fázy zvýšenej neistoty, kde administratívne rozhodnutia majú čoraz väčší priamy vplyv na globálne dodávateľské reťazce a oceňovanie technologických spoločností.
Z pohľadu Nvidie ide o kontrakty v hodnote desiatok miliárd dolárov. Čínske technologické firmy, ktoré zodpovedajú za približne 30 % globálneho dopytu po AI infraštruktúre, údajne zadali objednávky na viac než 2 milióny čipov H200, pričom dostupné zásoby spoločnosti sa aktuálne odhadujú na približne 1 milión kusov. To znamená, že ohlásený dopyt výrazne prevyšuje súčasnú výrobnú kapacitu. Nový čip H200 ponúka až šesťnásobný výpočtový výkon v porovnaní s modelom H20, ktorý bol predtým navrhnutý ako verzia vyhovujúca exportným obmedzeniam. Napriek tejto technologickej výhode čínske colné úrady dostali pokyn, že tieto čipy nemožno importovať.
Z trhového pohľadu spor o čip H200 zvýrazňuje rastúci paradox v ocenení spoločnosti Nvidia. Spoločnosť ťaží z bezprecedentného globálneho dopytu po výpočtovom výkone pre umelú inteligenciu, no čoraz väčšia časť jej príbehu závisí od politických rozhodnutí, nie výlučne od prevádzkových základov. Akýkoľvek signál o možnom uvoľnení alebo sprísnení obmedzení voči Číne má okamžitý vplyv na sentiment voči akciám tohto technologického lídra a širšieho koša firiem napojených na AI. V dôsledku toho rastie regulačná riziková prirážka a tradičné oceňovacie modely musia čoraz viac zohľadňovať geopolitické scenáre, nielen trajektórie tržieb a marží.
Spor sa zároveň rýchlo presunul aj do domácej politickej diskusie v USA. V Kongrese rastie tlak na zvýšenie dohľadu nad vývozom pokročilých AI technológií do Číny, čo sa odráža vo vývoji zákona AI Overwatch Act. Zástancovia regulácie varujú, že predaj čipov tejto triedy by mohol posilniť technologické schopnosti Číny v strategických oblastiach umelej inteligencie. Oponenti naopak upozorňujú, že prílišná legislatívna intervencia by mohla oslabiť konkurencieschopnosť amerických výrobcov čipov a obmedziť ich flexibilitu na globálnych trhoch.
Pre širší technologický trh môže byť konflikt o H200 ďalším signálom na selektívne zníženie expozície voči Číne a presun kapitálu do jurisdikcií vnímaných ako regulačne stabilnejších.
Inštitucionálni investori už niekoľko rokov zohľadňujú riziko postupného oddelenia v sektore polovodičov a AI infraštruktúry a prípad Nvidie ukazuje, že aj zdanlivo kompromisné riešenia, ako clá alebo objemové limity, môžu v praxi viesť k situáciám, kde sa produkt k zákazníkovi nedostane, a to z dôvodov nesúvisiacich s reálnym dopytom.
V tomto kontexte nadobúda januárová návšteva generálneho riaditeľa Nvidie Jensena Huanga v Šanghaji význam, ktorý presahuje čisto obchodnú symboliku. Prítomnosť lídra spoločnosti, ktorej produkty dnes predstavujú významnú časť globálneho výpočtového výkonu využívaného pri vývoji umelej inteligencie, podčiarkuje povahu novej technologickej konfrontácie. Jej podstata už nespočíva len v clách a sankciách, ale v kontrole nad algoritmami, prístupe k dátam a smerovaní technologického pokroku, ktoré čoraz viac určujú globálnu rovnováhu síl.
