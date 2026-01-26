US Open: Big Tech, Fed a politika v akcii. Pred trhmi je testovací týždeň!

Nadchádzajúci týždeň na finančných trhoch sľubuje mimoriadne dynamický vývoj. Investori po celom svete sa pripravujú na sériu udalostí, ktoré môžu určiť smer akciových trhov na najbližšie mesiace. V centre pozornosti budú technologickí giganti zo skupiny Magnificent 7, ktorých kvartálne výsledky môžu rozhodnúť o osude rastu poháňaného boomom umelej inteligencie.
Zároveň sa všetky oči upierajú na zasadnutie Federálneho rezervného systému (Fed). Jerome Powell a jeho tím rozhodnú o úrokových sadzbách, pričom tlačová konferencia vo štvrtok večer môže nastaviť tón pre celý týždeň. Hoci trh očakáva stabilitu sadzieb, akékoľvek komentáre Powella týkajúce sa inflácie alebo budúceho uvoľňovania politiky môžu rozkolísať výnosy, dolár aj akciové trhy.
Do deja vstupuje aj politický rozmer. Prezident Donald Trump môže už tento týždeň oznámiť svojho preferovaného kandidáta na Powellovho nástupcu, čím by atmosféru ešte viac vyostril. V hre sú mená ako Rick Rieder a Kevin Warsh. Akékoľvek náznaky týmto smerom môžu zvýšiť neistotu a rozvíriť debatu o nezávislosti Fedu a smerovaní menovej politiky.
Tento týždeň tak spája dva rozhodujúce svety: výsledky najväčších technologických spoločností a kľúčové rozhodnutia o menovej politike. Pozitívne prekvapenia od technologických lídrov v kombinácii s jestvábím postojom Fedu môžu posilniť trhový optimizmus, zatiaľ čo prípadné sklamania alebo politická neistota môžu vyvolať prudkú volatilitu. Pre investorov budú nasledujúce dni skutočnou skúškou nervov – a prebiehajúce udalosti môžu určiť tón začiatku roka.
Futures na US500 (S&P 500) dnes rastú, najmä vďaka optimizmu pred výsledkami skupiny Magnificent 7. Exponenciálne kĺzavé priemery zároveň vytvárajú klasický býčí vzorec, čo ďalej podporuje pozitívnu náladu na trhoch.
CoreWeave (CRWV.US) oznámila, že Nvidia investuje 2 miliardy USD na urýchlenie vývoja AI infraštruktúry. S podporou Nvidie plánuje CoreWeave do roku 2030 vybudovať viac ako 5 GW výpočtovej kapacity vo svojich dátových centrách.
USA Rare Earth (USAR.US) potvrdila, že americká vláda získa majetkový podiel v spoločnosti a poskytne financovanie vo výške približne 1,6 miliardy USD v rámci programu podpory kritických kovov vzácnych zemín. Výmennou za to vláda získa akcie a opcie, čím si zabezpečí významný podiel. Akcie spoločnosti po oznámení výrazne posilnili.
Akcie Revolution Medicines (RVMD.US) klesli približne o 20 % po správach, že Merck (MRK) už nevedie rokovania o akvizícii firmy.
Akcie AppLovin (APP.US) vzrástli o 5 % po tom, čo spoločnosť získala odporúčanie „Buy“, čo odráža rastúci optimizmus investorov v oblasti mobilných aplikácií a reklamy.
