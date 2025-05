Investovanie do uránu: Je jadrová energia riešením energetickej budúcnosti?

Budú za nás v budúcnosti šoférovať roboti? Budú schopní vykonávať chirurgické zákroky s vysokou presnosťou? Budú mobilné telefóny, autá alebo domáce spotrebiče čoraz vyspelejšie? Môže nám umelá inteligencia pomáhať v každodennom živote?

Všetky tieto predpoklady by mohli zlepšiť našu budúcnosť, no aby sa stali skutočnosťou, budú vyžadovať obrovské množstvo energie – základnú podmienku, ktorú nedokážu splniť ani fosílne palivá kvôli politickým a environmentálnym obmedzeniam, ani obnoviteľné zdroje energie kvôli ich nízkej účinnosti.

Na riešenie tohto problému získava čoraz väčšiu pozornosť nový typ energie: jadrová energia. V posledných mesiacoch uzavreli veľké spoločnosti ako Google, Amazon a Microsoft dohody s rôznymi jadrovými elektrárňami o využívaní tohto typu energie na napájanie svojich dátových centier — kľúčovej infraštruktúry pre rozvoj umelej inteligencie.

Podľa Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) by navyše tento rok mohol priniesť svetový rekord v produkcii elektriny z jadra, ktorá by mohla dosiahnuť 2 900 TWh a predstavovať takmer 10 % globálnej produkcie elektriny.

Za touto energiou stojí surovina, ktorej dopyt prudko rastie spolu s rastúcim významom dátových centier a AI riešení: urán. Táto komodita, nevyhnutná pre výrobu jadrovej energie, zaznamenala za posledných päť rokov výrazný cenový nárast po dlhom období stability a začiatkom roka 2024 prekročila hodnotu 100 USD. Odvtedy jej cena síce klesla, no stále má veľký potenciál, ktorý môže byť zaujímavý pre investorov vzhľadom na jej kľúčovú úlohu v rôznych pokrokových priemyselných odvetviach.

Ako teda možno do uránu investovať? A čo od neho môžeme očakávať?

Rok 2025: zlý začiatok pre cenu uránu

Od začiatku roka 2024, keď cena uránu prekročila hranicu 100 USD, klesla o viac než tretinu. A ani v tomto roku sa trend nezmenil — počas prvých mesiacov 2025 sa cena prepadla približne o 11 %. Za poklesom stoja tri hlavné faktory.

Po prvé, nástup spoločnosti Deepseek spustil vlnu výpredajov v sektore, keďže trh začal započítavať nižšiu spotrebu energie na trénovanie AI modelov. Ešte pred rokom zažíval urán silný rast, keď viaceré krajiny obnovovali svoje jadrové reaktory a očakával sa nárast dopytu po elektrine vďaka rozvoju AI a dátových centier.

Ďalším dôvodom je stupňujúce sa obchodné napätie medzi Spojenými štátmi a Kanadou, jedným z najväčších svetových producentov jadrového paliva. USA sú najväčším spotrebiteľom uránu na svete — ich 94 jadrových reaktorov zásobuje desiatky miliónov domácností a firiem, no väčšina suroviny pochádza z dovozu. Kanada pokrýva viac než štvrtinu americkej spotreby, viac než ktorýkoľvek iný dodávateľ. Trump pôvodne pohrozil clom vo výške 25 % na kanadský urán a ďalšie energetické produkty, no neskôr túto sadzbu znížil na 10 %. Napriek tomu trh ráta s poklesom dopytu.

Napokon, hovorí sa aj o prímerí vo vojne medzi Ruskom a Ukrajinou, čo by mohlo viesť k zmierneniu sankcií na ruskú produkciu uránu a tým k zvýšeniu ponuky, čo by ešte viac znížilo cenu uránu.

Blackout v Španielsku prináša dôležité ponaučenie

V pondelok 28. apríla postihol Španielsko, Portugalsko a časť Francúzska výpadok elektriny, ktorý by mohol byť považovaný za prvý veľký blackout éry obnoviteľných zdrojov. Viac ako 50 miliónov ľudí zostalo bez elektriny a dodávky sa obnovili až po niekoľkých hodinách.

Bol to kybernetický útok? Alebo náhly nárast solárnej energie počas slnečného dňa? Kyberútok sa zatiaľ javí ako nepravdepodobný. Pokiaľ ide o druhú možnosť, hoci sú takéto udalosti mimoriadne zriedkavé, nemožno ich úplne vylúčiť. Je preto dôležité naučiť sa, ako im predchádzať alebo aspoň zmierniť ich dôsledky — najmä keď globálny dopyt po elektrine rýchlo rastie a obnoviteľné zdroje tvoria čoraz väčší podiel v energetickom mixe.

Španielsko a Portugalsko prevádzkovali svoje elektrické siete s vysokým podielom výroby závislej od počasia — viac ako 75 % elektriny pochádzalo z obnoviteľných zdrojov. Len málo starších plynových, jadrových alebo vodných elektrární — ktoré sú kľúčové pre stabilitu siete — bolo v prevádzke. Podobná situácia môže nastať aj v iných krajinách, keďže väčšina štátov prechádza na solárnu a veternú energiu — aj keď nie v takej miere.

Siete dominované slnkom a vetrom nie sú samy o sebe zlé, ale bývajú krehkejšie než tie, ktoré sú založené na tradičných zdrojoch. Majú síce jednu veľkú výhodu – neznečisťujú, no tvorcovia politík by mali zabezpečiť správnu rovnováhu v systéme. To pravdepodobne znamená investície do záložných plynových elektrární a zachovanie jadrových zariadení v prevádzke.

Rastúci dopyt po elektrine si vyžaduje lepšiu a modernejšiu sieť — a ak chceme vo veľkom využívať vietor a slnko, potrebujeme iný typ siete, čo si vyžaduje značné investície času aj financií.

Existuje však jeden spôsob, ako ušetriť: jadrová energia.

Jadrové elektrárne fungujú mimo hlavnej prenosovej siete, môžu byť umiestnené tam, kde je elektrina naozaj potrebná, a zaberajú len minimálny priestor. Hoci nedávny výpadok elektriny v Španielsku opäť vrátil jadrovú energiu do centra energetickej diskusie a zvýšil ceny akcií uránových firiem, hlavným impulzom bol signál z Bieleho domu, že zvažuje urýchlenie vývoja jadrových reaktorov.

Domnievame sa, že vo svete existuje významná energetická medzera, ktorá by sa mala uzavrieť do konca tohto desaťročia. S rastom elektromobility a umelej inteligencie, ktorá zvyšuje spotrebu energie v dátových centrách, je pravdepodobné, že distribučná sieť nedokáže v najbližších rokoch uspokojiť dopyt.

Za daných okolností veríme, že jadrová energia je jedinou čistou technológiou, ktorá dokáže stabilne vyrábať elektrinu vo veľkom rozsahu.

Ako investovať do uránu?

Na rozdiel od iných komodít, ako je zlato či striebro, nie je možné investovať do fyzického uránu kvôli jeho rádioaktivite. Existujú však iné možnosti — akcie uránových spoločností a ETF fondy.

Akcie uránových spoločností

Na trhu nájdeme viacero spoločností zameraných na ťažbu alebo vývoj jadrovej energie. Medzi najvýznamnejšie patria:

Cameco

Jednou z najvýznamnejších spoločností v uránovom sektore je kanadská Cameco. Spoločnosť má silnú ťažobnú kapacitu a významný podiel na trhu. Uzavrela zmluvy na predaj 220 miliónov libier uránu 41 zákazníkom po celom svete, najmä na západných trhoch. Výrazný rast EBITDA a zdravá súvaha potvrdzujú jej silnú finančnú pozíciu. Napriek geopolitickým a regulačným rizikám podporuje vedúce postavenie spoločnosti a pozitívny výhľad pre jadrovú energiu jej rastový potenciál.

Nuscale

Ďalšou alternatívou je Nuscale. Po výnimočnom roku 2024, keď cena akcií vzrástla 5,5-násobne, si v roku 2025 vedie zatiaľ horšie než sektor aj index S&P 500. Dôvodom sú neistoty okolo dopytu po energiách z dátových centier a vysoké straty v roku 2024. Napriek tomu má spoločnosť potenciál na silné zotavenie v priebehu roka.

Oklo

Medzi najperspektívnejšie spoločnosti možno zaradiť Oklo, ktorá sa nachádza vo vývojovej fáze a sústreďuje sa na dizajn a implementáciu malých jadrových reaktorov („power plants“), ktoré sama vyvinula. Momentálne ešte nemá žiadny produkt na trhu a investuje do výskumu a prevádzky, no jej akcie v posledných dňoch výrazne vzrástli po oznámení Bieleho domu o podpore jadrového sektora.

ETF fondy zamerané na urán

Okrem priameho nákupu akcií uránových spoločností je možné investovať do uránu viac diverzifikovanou formou prostredníctvom ETF fondov, ktoré kopírujú výkonnosť firiem v danom sektore.

Uranium (URNU.DE)

Tento ETF fond ponúka investorom prístup k širokému spektru spoločností pôsobiacich v oblasti ťažby uránu a výroby jadrových komponentov — vrátane tých, ktoré sa zaoberajú ťažbou, rafináciou, prieskumom a výrobou zariadení pre uránový a jadrový priemysel.

Od začiatku roka jeho výkonnosť klesla o 4,77 %.

Uranium and Nuclear Technology (NUKL.DE)

Tento ETF ponúka expozíciu voči výkonnosti spoločností pôsobiacich v jadrovom energetickom odvetví — od výrobcov reaktorov až po ťažiarov uránu.

Od začiatku roka jeho výkonnosť klesla o 11,47 %.

Uranium Miners (U3O8.DE)

Tento uránový ETF umožňuje investorom investovať do rastu jadrovej energetiky prostredníctvom expozície voči spoločnostiam zaoberajúcim sa ťažbou uránu. Zahrňuje firmy pôsobiace v uránovom priemysle — od ťažby a prieskumu až po vývoj a produkciu uránu. ETF môže tiež investovať do subjektov, ktoré vlastnia fyzický urán.

Od začiatku roka klesol o 24 %.

Junior Uranium Miners (U8NJ.DE)

Tento ETF ponúka expozíciu voči malým a stredne veľkým uránovým ťažobným spoločnostiam, ktoré majú potenciál dosiahnuť nadpriemerný výkon v blízkej budúcnosti.

Od 1. januára klesla jeho cena o 20 %.

