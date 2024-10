Najlepšie ETF fondy 2024 – cesta k pasívnemu investovaniu?

Čas čítania: 6 minute(s)

Dlhodobé investovanie do ETF fondov bolo veľmi výnosné počas posledných dvoch desaťročí. Burzovo obchodované fondy stále ponúkajú investorom množstvo neprekonateľných príležitostí. Aké sú trendy v ETF fondoch na aktuálny rok?

ETF fondy sa stali populárnymi počas posledných niekoľkých desaťročí. Od vzniku prvého indexového fondu v roku 1976, ktorý založil John Bogle z Vanguardu, si ETF fondy upevnili svoje trvalé miesto medzi hlavnými svetovými triedami aktív. O 14 rokov neskôr, po vzniku prvého indexového fondu Vanguard S&P 500, uviedla Torontská burza prvý burzovo obchodovaný fond. Vďaka ETF fondom dnes majú milióny investorov po celom svete možnosť investovať do dobre definovaných tried aktív. Najväčší vydavateľ ETF fondov, BlackRock (iShares), zaznamenal miliardové zisky vďaka rastúcim prílivom do ETF. Diverzifikované a zjednodušené investovanie – možné samostatne, bez vysokých poplatkov, ktoré účtujú vzájomné fondy. Priama expozícia na globálnych trhoch je teraz jednoduchšia ako kedykoľvek predtým.

Mnoho investorov má záujem o potenciál ETF fondov vzhľadom na dlhodobo skvelý priebehu amerického akciového trhu. Index 500 najväčších amerických spoločností kótovaných na Newyorskej burze, S&P 500, dlhodobo prináša investorom o 5 % viac ako desaťročné štátne dlhopisy (a priemerne 10 % ročne za posledných 100 rokov). To súvisí ako s úspešným hospodárskym trendom, tak s menovou politikou. V dôsledku toho do S&P 500 plynuli masívne sumy peňazí a dlhodobí držitelia ETF fondov v posledných rokoch nemali dôvod sa sťažovať.

ETF fondy pomohli „demokratizovať“ finančné trhy tým, že otvorili prístup k akciovému trhu miliónom ľudí prostredníctvom indexových fondov a fondov sledujúcich akcie spoločností a aktíva vo vybraných sektoroch. Napríklad komoditné ETF, ETF nových technológií alebo dlhopisové ETF. V nasledujúcom príspevku uvedieme 7 obľúbených ETF fondov a vysvetlíme, aké sú výhody a nevýhody investovania do ETF. Tieto aktíva, spoločne s Investičnými plánmi, môžu významne pomôcť vybudovať dlhodobé investičné portfólio. Akým spôsobom? Pozrime sa nižšie.

ETF – Výhody a nevýhody

ETF fondy nezaručujú návratnosť investície. Úroveň výnosov z investovania do nich je určená tým, ako trh ocení to, čo majú vo svojom portfóliu (akcie, dlhopisy atď.), alebo správaním cien aktív, ktoré sledujú (napr. ceny plynu, zlata, striebra atď.). Majú svoje výhody a nevýhody, ktoré nižšie popisujeme, aby potenciálni investori mohli analyzovať ich potenciál a riziká. Tu sú niektoré z nich.

Výhody

Ideálne pre dlhodobých investorov preferujúcich pasívny investičný štýl.

Nízka vstupná bariéra, nízke poplatky (TER) a vysoká likvidita.

Obmedzené riziko a možnosť diverzifikácie portfólia.

Nižšia volatilita fluktuáciou hodnoty investície.

Pre začiatočníkov aj pokročilých investorov.

Možnosť investovania do širokej škály aktív ako sú indexy, dlhopisy alebo komodity.

Investor môže byť istý, že indexový fond presne kopíruje výkonnosť akciových indexov, napríklad S&P 500 alebo Nasdaq 100.

Nevýhody

Nemusí byť vhodné pre obchodníkov a krátkodobých investorov preferujúcich agresívny investičný štýl.

Nižšie riziko je vyvážané možnými nižšími výnosmi.

Vybraný burzovo obchodovaný fond investorom môže zaostávať za najlepšími spoločnosťami alebo indexmi počas býčích trhov.

Diverzifikácia nezaručuje výnosy a môže tiež viesť k stratám.

V portfóliu môžu niektoré burzovo obchodované fondy kaziť výkon tých, ktoré sa darí.

Riziko nesúladu ETF v portfóliu.

Nadmerná koncentrácia kapitálu v pasívnych investíciách môže obmedziť možnosti alokácie kapitálu do rizikovejších aktív (možnosť výnimočných výnosov).

Indexové ETF fondy obvykle poskytujú investorom záruku, že dlhodobo presne replikujú výnosy podkladového nástroja. Tu môžeme vidieť iShares Core S&P UCITS, ktorý sleduje jeho index S&P 500 Net Total Return. Výkon indexového ETF od iShares je dokonca „lepší“ s celkovým výnosom 204 % od roku 2013 oproti 194 % výnosu indexu S&P 500 NTR. Zdroj: Bloomberg Financie LP

Najobľúbenejšie ETF fondy

Burzovo obchodované fondy (ETF) ponúkajú investorom expozíciu takmer ku každej triede aktív:

Indexy akciových trhov (americké indexy, európske indexy, rozvíjajúce sa trhy atď.).

ETF fondy zamerané na vybrané sektory (napríklad nové technológie, banky, biotechnológie atď.).

Zelené investície a ESG (obnoviteľná energia, elektromobily atď.).

Dlhopisy (od korporátnych vysokovýnosových dlhopisov, amerických 10-ročných „štátnych dlhopisov“).

Energie a materiály (napr. komoditné ETF na zemný plyn, meď)

Vzácne kovy (zlato, striebro).

Dividendové akciové ETF (model ETF „distribuujúci“).

Čo je dobré vedieť?

Výsledok akéhokoľvek burzovo obchodovaného fondu je úzko závislý na budúcom, obvykle v krátkodobom horizonte nepredvídateľnom, vývoji na globálnych trhoch a v ekonomike.

V dlhodobom horizonte by silná globálna ekonomika mala byť vnímaná ako pozitívny faktor poháňajúci akciový trh – rastúca spotreba znamená vyššie zisky firiem a možnosť prekonania očakávaní analytikov.

Rozhodnutia centrálnych bánk môžu ovplyvniť nielen akciový trh, ale najmä dlhopisy (dlhopisové ETF), ale aj... vzácne kovy alebo energetické komodity. Nezabudnite na vlastný výskum a získavanie finančných znalostí – aj keď investujete pasívne.

Základná finančná zásada hovorí, že čím nižšie je riziko, tým nižšie sú potenciálne výnosy z investície. Táto teória tiež naznačuje jej opak – za prijatie vyššieho rizika môžu investori očakávať vyššiu odmenu (ale nie je povedané, že ju kedy dostanú).

Podrobné informácie o každom burzovo obchodovanom fonde je možné nájsť na webových stránkach jeho vydavateľa. V prípade ETF od iShares je za ich vydanie zodpovedná inštitúcia BlackRock.

Investori môžu ETF predávať kedykoľvek chcú – keď sú burzy otvorené.

Veľmi obľúbené ETF fondy zahŕňajú napríklad

iShares Core MSCI World UCITS (EUNL.DE)

Určené pre dlhodobých investorov, môže byť základom portfólia posudzujúce dlhodobé rastové príležitosti vo vyspelých krajinách. MSCI World pokrýva 85 % kótovaných akcií v 23 svetových ekonomikách, čo znamená geografickú diverzifikáciu a alokáciu medzi jednotlivé vyspelé krajiny, ako sú USA, Kanada, Nemecko, Švajčiarsko alebo Veľká Británia. Toto ETF má vo svojom jadre portfólia dobre rozvinuté spoločnosti s globálnym podnikaním a poskytuje veľkú expozíciu na americkom trhu.

iShares S&P 500 UCITS (SXR8.DE)

Tento ETF fond zaručuje expozíciu na 500 dobre zavedených amerických verejne obchodovaných spoločností, ktoré často pôsobia globálne. Explózia na index S&P 500 Net Total Return znamená, že ETF odráža výnos indexu S&P 500 plus dividendy vyplácané spoločnosťami v ňom uvedenými (daň z dividend). Zloženie indexu S&P 500 sa v priebehu času mení – niektoré spoločnosti opúšťajú index a sú nahradené novými podnikmi, ktoré v ňom debutujú. ETF fondy berú tento fakt do úvahy a nevyžadujú od investora aktívnu správu portfólia. Kúpou tohto ETF je investor uistený, že jeho kotácie budú odrážať tie indexy S&P 500 – za všetkých ekonomických podmienok a tiež v dlhodobom horizonte.

iShares Nasdaq 100 UCITS (SXRV.DE)

Investovanie do tohto ETF znamená širokú expozíciu na americké sektory nových technológií, ako je softvér, hardvér, polovodiče, digitálna reklama a tiež umelá inteligencia. Navyše sú investičným benchmarkom aj spoločnosti z biotechnológie, maloobchodu a veľkoobchodu alebo telekomunikácií. Tento index je ovládaný veľkými a stredne veľkými spoločnosťami. Je známy ako benchmark globálnych technologických sentimentov a ich dynamiky.

iShares MSCI World SRI UCITS (2B7K.DE)

Index sa skladá z niekoľkých stoviek spoločností s veľmi vysokými hodnoteniami ESG (Environmentálna – Sociálna – Správna – teda čistá energia, ekológia, sociálna zodpovednosť a správa spoločností). Index skúma spoločnosti z hľadiska ich expozície v obrannom priemysle (vrátane jadrových zbraní, kontroverzných konvenčných zbraní), alkoholu, hazardných hier alebo geneticky modifikovaných organizmov. Ďalšie obmedzenia sa tiež vzťahujú na zelenú energiu a ochranu životného prostredia, vďaka ďalším obmedzeniam pre spoločnosti v odvetviach uhlia, ropných pieskov, výroby energie, ťažby plynu a ropy. Obzvlášť zaujímavé pre investorov, ktorí vyššie než čokoľvek iné cení investície, ktoré spĺňajú etické a environmentálne kritériá.

iShares Core MSCI Europe (IMAE.NL)

Tento ETF fond poskytuje investorom širšiu expozíciu na akciový trh tým, že investuje iba do európskych akcií. Súčasne vysoký počet diverzifikovaných akcií zo spoločností rozvinutých krajín môže byť súčasťou dlhodobého pohľadu na Európu ako dôležitého finančného (švajčiarske bankovníctvo – UBS), priemyselného (automobilový priemysel – Volkswagen, BMW, Porsche alebo Mercedes), spotrebného (Nestlé), zdravotníckeho (Novo Nordisk) a luxusného (LVMH) globálneho hráča.

iShares MSCI Asia EM (CEBL.DE)

Tento ETF fond ponúka investorovi diverzifikovanú expozíciu na ázijské akcie, a tiež na akcie z Indie alebo Vietnamu, ktoré môžu mať ešte vyšší rastový potenciál ako Čína kvôli rastu populácie a veľkému počtu úspešných technologických spoločností.

iShares Core MSCI World EM IMI (IS3N.DE)

Prístup k rozvíjajúcim sa trhom môže byť pre niektorých investorov obmedzený, ale iShares Core MSCI World EM IMI je tu, aby tento „problém“ vyriešil. Index poskytuje expozíciu na viac ako 2 800 spoločností z krajín ako je Čína, Brazília, India alebo dokonca Vietnam. Vďaka tomu investori nezmeškajú skrytý rastový potenciál malých spoločností mimo rozvinuté ekonomiky. Tento ETF môže byť rizikovejší kvôli vyššiemu počtu malých krajín z „exotických“ trhov, ale stále môže byť veľmi dôležitým jadrom diverzifikovaného, globálneho portfólia.