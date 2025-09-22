IREN Limited oznamuje partnerstvo s Nvidiou – akcie prudko rastú!

IREN Limited, spoločnosť pôsobiaca v sektore dátových centier napájaných na 100 % z obnoviteľných zdrojov, zrýchľuje rozvoj svojej AI cloudovej platformy investíciou 670 miliónov USD do nákupu najnovších grafických procesorov (GPU) od Nvidie a AMD.
Vďaka tejto investícii sa výpočtová kapacita spoločnosti takmer zdvojnásobí na približne 8 500 GPU a do konca roka by mala vzrásť na 10 900 jednotiek.
Zakúpené GPU – vrátane modelov Nvidia Blackwell B200, B300 a GB300 – budú nainštalované v špičkovom dátovom centre v kanadskom Prince George, ktoré má aktuálne kapacitu 50 MW a je pripravené na ďalšie rozšírenie s podporou viac než 20 000 GPU.
Zavedenie kvapalinového chladenia zvýši energetickú efektívnosť aj škálovateľnosť infraštruktúry.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
V auguste 2025 získala spoločnosť IREN status preferovaného partnera Nvidie, čo jej prinieslo priamy prístup k najnovším technológiám a výhodné nákupné podmienky.
To umožňuje zrýchliť vývoj cloudových služieb a lepšie reagovať na rastúci dopyt po výpočtovom výkone v oblasti umelej inteligencie.
Finančné výsledky za rok 2025 ukázali rekordný rast: tržby dosiahli 501 miliónov USD, čistý zisk 86,9 milióna USD a EBITDA 278,2 milióna USD.
IREN predpokladá, že jej AI cloudové služby budú v nasledujúcich rokoch generovať 200–250 miliónov USD ročne.
Táto investícia a rozšírenie infraštruktúry zapadajú do globálneho trendu rastúceho dopytu po AI technológiách, využívaných v oblastiach ako generatívne jazykové modely, rozpoznávanie obrazu či pokročilé simulácie.
Po oznámení investície akcie IREN vyskočili o viac než 7 % a prekročili hranicu 40 USD za akciu.
Vďaka týmto strategickým krokom má IREN výbornú pozíciu na ďalší dynamický rast a upevnenie svojej úlohy lídera v oblasti cloudovej infraštruktúry poháňanej obnoviteľnými zdrojmi.
Akcie spoločnosti sú v silnom rastovom trende, poháňanom oznámením kľúčových noviniek o jej budúcnosti.
Investori reagujú pozitívne na významné investície do modernej GPU infraštruktúry a partnerstvo s Nvidiou.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.