Je japonský „Carry Trade“ v ohrození?

Aj napriek desaťročiam stagnácie zostáva japonská ekonomika jednou z najväčších na svete a japonský jen jednou z najvýznamnejších mien. Neoddeliteľnou súčasťou tohto finančného prostredia je tzv. „Carry Trade.“ Čo to znamená, prečo je to dôležité a prečo je tento model v súčasnosti ohrozený?
Čo je „Carry Trade“ a ako funguje?
„Carry Trade“ je stratégia, ktorú využívajú inštitucionálni investori na profitovanie z rozdielov v úrokových sadzbách — v tomto prípade medzi USA a Japonskom. Využitím extrémne nízkych úrokových sadzieb v Japonsku si investori požičiavajú jeny, zamieňajú ich za doláre a nakupujú americké dlhopisy s vyššími výnosmi, než je cena úveru v Japonsku. Táto stratégia však nesie výrazné úrokové a menové riziká.
„Carry trade“ funguje, pokiaľ existuje výrazný rozdiel medzi sadzbami a výnosmi z dlhopisov. Tento rozdiel sa však medzi USA a Japonskom systematicky znižuje. Narastajúce problémy a tlak na Bank of Japan (BoJ) prinútili centrálnu banku ukončiť politiku kontroly výnosovej krivky a začať s bezprecedentným zvyšovaním sadzieb.
Jen medzi dvoma extrémami
Jen je „zaseknutý“ v štrukturálnych problémoch japonskej ekonomiky. Na jednej strane nemôže príliš oslabiť, pretože krajina je kriticky závislá od dovozu (napr. energie, potraviny), ktoré by sa stali neúnosne drahé. Na druhej strane aj mierne zvýšenie sadzieb (podľa štandardov vyspelých krajín) môže spôsobiť kolaps finančného systému — vzhľadom na obrovský verejný dlh Japonska, ktorý držia prevažne domáce banky.
Čo to znamená pre FX trh?
Úrokový rozdiel medzi USA a Japonskom je stále približne 3,5 %, čo „carry trade“ zatiaľ umožňuje. Zároveň to však spôsobuje pretrvávajúci tlak na oslabenie jenu — od roku 2020 stratil polovicu svojej hodnoty.
Úroveň 160 JPY/USD je pre Japonsko neakceptovateľná z hľadiska cien palív a potravín. Práve tam sa oslabenie jenu zastavilo a kurz sa od tej doby nachádza v konsolidácii.
Prečo sa kurz odrazil od úrovne 160?
BoJ je „ťažká váha“ v oblasti menových intervencií. Aj slovné vyjadrenie zo strany centrálnej banky dokáže stiahnuť kurz o niekoľko jenov v priebehu pár minút. BoJ disponuje najväčšími devízovými rezervami na svete a neváha ich použiť — každá špekulatívna snaha oslabiť jen je predurčená na neúspech.
Na druhej strane však BoJ nemôže udržiavať silný kurz jenu s tak nízkymi sadzbami donekonečna. Skôr či neskôr bude nútená ich zvýšiť.
Scenár pre najbližšie mesiace
Trh momentálne započítava zvýšenie sadzieb BoJ o 0,75–1 % do marca budúceho roka. Zároveň sa očakáva, že americký FED zníži sadzby o viac ako 1,5 %. To znamená zníženie úrokového rozdielu z 3,5 % až na 1 %.
Takýto rozdiel už nekompenzuje náklady a riziká carry trade stratégií — a to by mohlo viesť k masívnemu zatváraniu pozícií a výraznému posilneniu jenu.
USDJPY (denný graf – D1
Zdroj: xStation5
