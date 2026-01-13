Johnson & Johnson dosiahol čiastočné víťazstvo na súde, zníži sa výška odškodného za prevzatie Auris Health

- Najvyšší súd v štáte Delaware zrušil časť odškodného vo výške 1 miliardy USD pre bývalých akcionárov spoločnosti Auris Health.
- Podľa rozhodnutia nemala spoločnosť Johnson & Johnson povinnosť získať regulačný súhlas do konca roka 2021.
- Výška škody bude opätovne prepočítaná a očakáva sa pokles o niekoľko stoviek miliónov USD.
- J&J aj Fortis Advisors považujú rozhodnutie za čiastočné víťazstvo v zložitom právnom spore.
- Najvyšší súd v štáte Delaware zrušil časť odškodného vo výške 1 miliardy USD pre bývalých akcionárov spoločnosti Auris Health.
- Podľa rozhodnutia nemala spoločnosť Johnson & Johnson povinnosť získať regulačný súhlas do konca roka 2021.
- Výška škody bude opätovne prepočítaná a očakáva sa pokles o niekoľko stoviek miliónov USD.
- J&J aj Fortis Advisors považujú rozhodnutie za čiastočné víťazstvo v zložitom právnom spore.
Spoločnosť Johnson & Johnson zaznamenala čiastočný úspech na najvyššom súde v Delaware, ktorý zrušil časť predchádzajúceho rozhodnutia o zaplatení odškodného vo výške 1 miliardy USD za porušenie zmluvy z roku 2019 o prevzatí firmy Auris Health, výrobcu chirurgických robotov.
V jednomyseľnom rozsudku súd zrušil časť septembrového verdiktu z roku 2024, podľa ktorého mala J&J niesť zodpovednosť za oneskorenie pri zavádzaní technológie iPlatform a neplnenie míľnikov súvisiacich s regulačným schvaľovaním produktov. Celková výška náhrady škody – vrátane úrokov – by sa tak mohla znížiť o niekoľko stoviek miliónov dolárov, keď dôjde k novému výpočtu sumy.
Fortis Advisors, zástupca bývalých akcionárov Auris, tvrdí, že Johnson & Johnson zámerne nalákal Auris na prijatie nižšej ceny pri akvizícii, výmenou za prísľub dodatočných platieb viazaných na splnenie míľnikov. Akvizícia vtedy ocenila Auris na 3,4 miliardy USD.
Sudkyňa Abigail LeGrow vo svojom 87-stranovom rozhodnutí uviedla, že spoločnosť Johnson & Johnson nemala povinnosť získať regulačné schválenie zariadenia iPlatform do konca roka 2021, ako predtým rozhodol nižší súd. Zároveň však ponechala v platnosti väčšinu zistení sudkyne Willovej a nariadila prepočet škody.
Johnson & Johnson rozhodnutie privítala a uviedla: „Sme radi, že súd opravil predchádzajúci nesprávny výklad povinností v oblasti regulačných míľnikov, no ľutujeme, že zvyšok rozhodnutia zostal v platnosti.“
Naopak právnik Fortisu Philippe Selendy označil rozhodnutie za potvrdenie, že J&J vážne porušila dohodu a zmarením vývoja prelomovej robotickej technológie pripravila trh o potenciál zachraňovať životy.
Graf JNJ.US (D1)
Akcie spoločnosti Johnson & Johnson sa aktuálne obchodujú na úrovni 209,35 USD, čo predstavuje návrat k lokálnym maximám z začiatku januára 2026. Cena sa drží nad kĺzavými priemermi EMA 50 (201,98 USD) a SMA 100 (192,53 USD), čo potvrdzuje dlhodobé býčie technické nastavenie. RSI sa nachádza na hodnote 58,4, teda v mierne prekúpenej zóne, no stále ďaleko od extrému.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
JP Morgan a Goldman Sachs: Giganti po výsledkoch
Ericsson prepúšťa ďalších 1 600 zamestnancov vo Švédsku v rámci úspor
Boston Scientific rozširuje svoje portfólio o Penumbru za 14,5 miliardy dolárov
Poludňajšie zhrnutie: TSMC ťahá technologické akcie; výsledky bánk v úzadí💡
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.