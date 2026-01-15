JP Morgan a Goldman Sachs: Giganti po výsledkoch

Dvaja lídri investičného bankovníctva dnes zverejnili výsledky pred otvorením amerického trhu. V predobchodnej fáze akcie Goldman Sachs mierne klesajú o približne 1,5 %, zatiaľ čo Morgan Stanley spočiatku rastie o viac ako 1 %, no zisky postupne stráca.
Morgan Stanley
Spoločnosť prekonala očakávania investorov v ukazovateli EPS (2,68 vs očakávaných 2,41), ako aj v tržbách – 17,9 miliardy dolárov oproti očakávaným 17,7 miliardy dolárov. Čistý zisk dosiahol 4,4 miliardy dolárov.
To naznačuje nárast tržieb oproti predchádzajúcim štvrťrokom a mierny pokles zisku. Najlepšie výsledky dosiahli segmenty obchodovania a správy kapitálu. Predstavenstvo schválilo štvrťročnú dividendu vo výške 1 USD na akciu (bez zmeny oproti posledným dvom výplatám).
MS.US (D1)
Zdroj: xStation5
Goldman Sachs
Spoločnosť prekvapila výrazne pozitívnym výsledkom v oblasti ziskovosti. Zisk na akciu dosiahol 14 USD oproti očakávaným 11,6 USD, čo predstavuje medzikvartálny nárast približne o 15 %. Tržby však sklamali – dosiahli 13,45 miliardy USD oproti očakávaným 14,5 miliardy, čo znamená pokles o približne 10 % oproti predchádzajúcemu štvrťroku. Najväčšie pozitívne prekvapenia priniesli príjmy zo správy aktív a poradenských služieb. Oba segmenty zaznamenali medziročný rast o 25 %. Znepokojujúci je však nárast prevádzkových nákladov, ktoré v 4. kvartáli vzrástli medziročne o 18 %. Predstavenstvo zvýšilo dividendu zo 4 na 4,5 USD na akciu.
GS.US (D1)
Zdroj: xStation5
