JPY oslabuje po tlačovej konferencii guvernéra Uedu; BOJ vyčkáva na ďalšie údaje 📃🔎

Bank of Japan (BOJ) jednomyseľne rozhodla ponechať krátkodobú úrokovú sadzbu na úrovni 0,5 %, v súlade s očakávaniami, a zároveň výrazne zvýšila svoje inflačné prognózy. V júlovom výhľade banka predpokladá, že jadrová inflácia CPI v roku 2025 dosiahne 2,7 % (predtým 2,2 %), pričom podobné revízie smerom nahor sa týkajú aj rokov 2026 a 2027. Takzvaná core-core inflácia (bez potravín a energií) bola takisto upravená nahor na 2,8 % pre rok 2025. BOJ zopakovala, že reálne úrokové sadzby zostávajú výnimočne nízke, a uviedla, že bude pokračovať v zvyšovaní sadzieb, ak sa ekonomika a inflácia budú vyvíjať podľa očakávaní. Zároveň však upozornila na riziká rastu, najmä pre neistotu v obchodnej politike a slabý export. Po zverejnení rozhodnutia a zápisnice jen krátko posilnil, no tento pohyb bol vymazaný počas tlačovej konferencie guvernéra Uedu.
BOJ ponecháva úrokové sadzby bez zmeny. Zdroj: xStation5
- Úrokové sadzby: Bez zmeny na úrovni 0,5 %; jednomyseľné rozhodnutie (9–0)
- Revízia inflačného výhľadu smerom nahor:
- Jadrová inflácia CPI (FY 2025): +2,7 % (predchádzajúca +2,2 %)
- Core-core CPI (FY 2025): +2,8 % (predchádzajúca +2,3 %)
- Postoj: BOJ zvýši sadzby, ak sa ekonomika a inflácia budú vyvíjať podľa očakávaní
- Riziká:
- Riziká inflácie sú aktuálne „približne vyvážené“
- Riziká pre ekonomiku sú stále naklonené smerom nadol
- Obchodná politika: Dohoda medzi USA a Japonskom znižuje neistotu
Medziročný vývoj hlavnej a jadrovej inflácie v Japonsku v porovnaní s priemernými mzdami. Zdroj: xStation5
Napriek nominálnemu rastu spotreby maloobchodné tržby po očistení o infláciu zostávajú už dvadsať rokov prakticky nezmenené. Zdroj: xStation5
Na tlačovej konferencii guvernér Ueda zdôraznil nedávny pokrok v oblasti obchodu, najmä dohodu medzi USA a Japonskom, ktorú označil za „veľký krok vpred“ znižujúci neistotu ohľadom hospodárskeho výhľadu. Uviedol, že japonská ekonomika sa mierne zotavuje, hoci niektoré oblasti zostávajú slabé, a zdôraznil, že menová politika zostane závislá od prichádzajúcich dát, bez vopred určeného smerovania. BOJ podľa neho bude rozhodovať z mítingu na míting, pričom bude sledovať riziká a jadrovú infláciu, ktorá podľa jeho slov postupne rastie.
Ueda neuviedol konkrétny časový rámec pre ďalšie zvyšovanie sadzieb, no poznamenal, že centrálna banka už nie je vo fáze vyčkávania v rámci normalizácie politiky. Dodal, že pravdepodobnosť dosiahnutia inflačných cieľov „mierne vzrástla“ a zmiernil obavy, že BOJ zaostáva za vývojom. Taktiež spomenul potrebu sledovať sekundárne efekty cien potravín a zostať opatrný vzhľadom na pretrvávajúcu neistotu v medzinárodnom obchode. Celkovo jeho vyjadrenia naznačujú, že BOJ je pripravená obnoviť sprísňovanie politiky, ak sa inflačný výhľad naplní a geopolitická neistota sa zníži. Zatiaľ však zostáva v režime vyčkávania. V reakcii na tieto komentáre jen opäť oslabil voči americkému doláru. Ueda dodal, že súčasné úrovne jenu nie sú ďaleko od odhadov centrálnej banky.
