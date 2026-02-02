Kakaové kontrakty padajú na trojročné minimum

- Cena kakaa klesla pod 4 000 USD, čo je najnižšia úroveň od novembra 2023.
- Od začiatku roka sa futures prepadli o viac než 30 %.
- Problémy s odbytom a nepredané zásoby brzdia výkup od farmárov v západnej Afrike.
- Trh zostáva pod tlakom kvôli slabej dopytu a riziku prebytkov.
Cena kakaa naďalej prudko klesá a aktuálne dosiahla najnižšiu úroveň od novembra 2023. Najobchodovanejší kontrakt na burze klesol o 5,4 % pod hranicu 4 000 USD za tonu, než časť strát korigoval. Od začiatku roka už futures stratili viac než 30 %, pričom hlavnými dôvodmi sú slabnúci dopyt a hrozba väčšieho než očakávaného prebytku zásob.
Situácia najviac dopadá na najväčších producentov – Pobrežie Slonoviny a Ghanu, kde sa exportéri a regulátori potýkajú s plnením forwardových kontraktov uzavretých za výrazne vyššie ceny. Pre nedostatok kupcov sa nákupy od farmárov spomaľujú a kakaové bôby sa hromadia v skladoch.
Tlak na trh zvyšujú očakávania, že regulátori budú nútení tieto zásoby uvoľniť na trh, zatiaľ čo odberatelia zostávajú opatrní a vyčkávajú.
Podľa obchodníkov zo spoločnosti Hanseatic Cocoa & Commodity Office pretrváva neistota v tom, koľko produkcie ešte zostáva predať – či už plánovane, alebo neplánovane. Trh navyše trápia aj pesimistické výhliadky spotreby, čo len posilňuje aktuálny negatívny sentiment.
Výpredaj na kakaovom trhu prichádza v čase, keď predchádzajúce cenové rekordy vyvolali obavy o deštrukciu dopytu – výrobcovia čokolády pristúpili k zmenšovaniu balení a úprave zloženia produktov, aby zvládli vysoké vstupné náklady.
Graf Cocoa (H1)
Cena kakaa pokračuje v zostupnom trende a aktuálne sa obchoduje okolo úrovne 4 088 USD, čo potvrdzuje pretrvávajúci tlak. Obchodovanie prebieha hlboko pod kĺzavými priemermi – EMA 50 (4 219 USD) a SMA 100 (4 360 USD), ktoré sa ďalej znižujú, čo jednoznačne podporuje medvedie technické nastavenie. CCI sa drží na úrovni -34,1, teda v zápornom pásme, ktoré signalizuje slabý nákupný záujem. Naopak, momentum (98,2) je mierne pozitívne, čo naznačuje krátkodobý pokus o stabilizáciu, no bez výraznej sily. Objem obchodov zostáva relatívne nízky s výnimkou niekoľkých nárazových výkyvov, čo potvrdzuje opatrnosť trhu a nedostatok presvedčivých kupcov. Cena sa v posledných dňoch pohybuje v úzkom rozpätí a každý pokus o rast naráža na odpor v okolí EMA 50.
Zdroj: xStation5
