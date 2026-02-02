US Open: Amerika rastie, drahé kovy klesajú!

Po otvorení obchodovania na Wall Street rastie neistota investorov, aj keď hlavné indexy zaznamenávajú výrazné zisky. S&P 500 si pripisuje viac ako 0,5 %, zatiaľ čo Nasdaq rastie približne o 0,7 %. Predajný tlak na trhu s drahými kovmi narastá, pričom zlato a striebro výrazne strácajú na hodnote, čo naznačuje, že tradičné bezpečné aktíva sú „v búrke“ a už krátkodobo nechránia kapitál. Investori sa v súčasnosti obracajú k doláru a likvidným nástrojom, aby minimalizovali riziko v prostredí neistoty ohľadom budúcej menovej politiky a makroekonomických výhľadov.
Jedným z faktorov, ktorý mohol prispieť k náhlej zmene nálady, je vymenovanie nového predsedu Fedu, hoci to nie je jediná príčina aktuálnej korekcie na trhu. Toto personálne rozhodnutie prišlo v čase, keď trh výrazne očakával scenár menového uvoľňovania, čo robí z tejto správy možný katalyzátor výberu ziskov. Zároveň pretrváva nejasnosť ohľadom skutočného smerovania politiky nového predsedu Fedu a či sa prikloní k prísnejšiemu prístupu, alebo sa zladí s očakávaniami administratívy Donalda Trumpa, ktorá sa sústredí na podporu hospodárskeho rastu.
Neistota okolo budúcich rozhodnutí Fedu podporuje dolár a zvyšuje tlak na aktíva citlivé na úrokové sadzby. To je najviac viditeľné na trhu s drahými kovmi, kde od piatku prebieha prudký výpredaj. Zlato a striebro klesajú v reakcii na silnejší dolár, rastúce reálne výnosy dlhopisov a zatváranie špekulatívnych pozícií po predchádzajúcom silnom raste.
Aktuálne pohyby na trhu odzrkadľujú rastúcu neistotu a posun investorov do režimu ochrany kapitálu. Nejde však o klasický útek do tradičných bezpečných prístavov, ale skôr o selektívny návrat k doláru a likvidite, kým nedôjde k väčšej istote ohľadom budúcej menovej politiky a vzťahu medzi Fedom a vládnou administratívou.
Zdroj: xStation5
Dnes futures na US500 počas obchodnej seansy mierne rastú. Impulzom pre tento rast môže byť ukončenie neistoty okolo vymenovania nového predsedu Fedu, ako aj posilňovanie dolára a ďalšie makroekonomické faktory. Krátkodobý kĺzavý priemer EMA 25 sa nachádza nad EMA 50, ktorý je nad EMA 100, čo potvrdzuje prebiehajúci uptrend. Udržanie podpory na úrovni EMA 50 bude rozhodujúce, pretože prielom pod túto hranicu by mohol signalizovať hlbšiu korekciu, avšak aktuálne usporiadanie kĺzavých priemerov naznačuje stabilný rastový trend.
Zdroj: xStation5
Firemné správy
Oracle (ORCL.US) oznámil plány na získanie až 50 miliárd USD kapitálu na financovanie rozšírenia cloudovej infraštruktúry a projektov súvisiacich s umelou inteligenciou. V rámci tejto stratégie spoločnosť uzavrela distribučnú dohodu, ktorá jej umožňuje predať na trhu až 20 miliárd USD akcií a vydať podnikové dlhopisy. Tento prístup umožňuje Oraclu získavať prostriedky postupne a flexibilne podľa investičných potrieb a trhových podmienok. Správa bola prijatá zmiešane – trhy vnímajú potenciál ďalšieho rastu cloudových služieb, ale aj zvýšené zameranie investorov na zadlženosť a dopady veľkého objemu nových akcií na cenu akcií.
Disney (DIS.US) klesá o viac ako 7 % po tom, čo investori negatívne zareagovali na najnovšiu kvartálnu správu. Hoci spoločnosť prekročila odhady zisku na akciu a vykázala silné výsledky v segmentoch zábavných parkov a streamovacích služieb, tržby mierne zaostali za očakávaniami trhu a segmenty tradičnej televízie a Linear TV zostávajú slabé. Dodatočné obavy, vrátane sporu o distribúciu s YouTube TV, ktorý firmu pripravil o výrazné príjmy, ako aj potenciálne nižších ziskov v nasledujúcich kvartáloch, zvýšili neistotu investorov a vyvolali prudký výpredaj akcií.
Akcie Perspective Therapeutics (CATX.US) dnes rastú o viac ako 10 % po tom, čo spoločnosť oznámila verejnú ponuku kmeňových akcií a warrantov v hodnote približne 175 miliónov USD. Získané prostriedky budú použité na pokračovanie klinického vývoja rádioterapeutických kandidátov, investície do výrobnej infraštruktúry a podporu firemných cieľov.
Akcie Palantir (PLTR.US) dnes rastú o viac ako 2 %. Po uzavretí obchodovania spoločnosť zverejní kvartálne výsledky a trh opäť očakáva, že výsledky prekonajú odhady analytikov.
