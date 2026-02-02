Bitcoin vstupuje do medvedieho trhu po 40 % prepade od historického maxima

Kryptomeny zaostávajú za očakávaniami investorov už od začiatku roka a predajcovia momentálne majú takmer trvalú prevahu nad dopytom. Pohľad na graf Bitcoinu neposkytuje investorom povzbudivý technický obraz – najmä tým krátkodobým.
Bitcoin (D1)
Je pravda, že indikátor RSI ukazuje na takmer rekordnú prepredanosť, pričom RSI sa pohybuje okolo 27, no MACD naznačuje jasnú slabosť. Navyše, keď sa pozrieme na predchádzajúce cenové reakcie Bitcoinu a býčí trh z rokov 2020–2021, vidíme nápadné podobnosti. Existuje možnosť, že súčasný pokles bude pokračovať a zatlačí BTC smerom k dôležitým on-chain úrovniam podpory, ktoré možno hľadať okolo 50 000 USD (Realized Price).
Krátkodobí investori dnes čoraz častejšie zaznamenávajú straty – v priemere takmer 15 %, pričom priemerná nákupná cena je približne 90 000 USD, zatiaľ čo spotová cena je takmer o 25 % nižšia ako 200-dňový EMA (červená línia), ktorá sa pohybuje okolo 99 000 USD. Niet teda pochýb, že aktuálna korekcia (40 % z vrcholu na 126 000 USD) sa dá označiť za technický medvedí trh Bitcoinu. Ak by sa história zopakovala, Bitcoin by sa mohol v druhej polovici roka obchodovať v pásme 50 000–60 000 USD.
Najväčším rizikom pre trhy zostáva situácia okolo Strategy, ktorá za posledné roky nahromadila státisíce BTC (priemerná cena cca 76 000 USD za BTC), ako aj predajný tlak zo strany amerických spotových ETF, ktoré po prvýkrát od ich spustenia v roku 2024 aktuálne vykazujú priemernú stratu niekoľkých percent.
Pokiaľ sa BTC obchoduje pod 90 000 USD, výhoda zostáva na strane predajcov a štvorročný halvingový cyklus sa zjavne „materializuje“ priamo pred našimi očami, s možným „dnom medvedieho trhu“ v 4. štvrťroku 2026.
Zdroj: xStation5
Ethereum (D1)
Situácia pri Ethereu je ešte „drastickejšia“, keďže korekcia z maxím aktuálne dosahuje takmer 55 %. Aj keď je technický odraz pravdepodobný vzhľadom na rozsah poklesu, trvalý obrat trendu ostáva málo realistický, pokiaľ je Bitcoin pod tlakom. Rovnako ako má Bitcoin svoju „Strategy“, Ethereum má vlastnú obdobu v spoločnosti Bit Immersion Digital. Táto firma, vedená Tomom Leem, aktuálne eviduje viac ako 5 miliárd USD nerealizovaných strát na svojich pozíciách v ETH. Aj keď dlhodobé fundamenty podporujúce rastúci význam Etherea ako siete profitujúcej z megatrendu tokenizácie zostávajú nezmenené, toky kapitálu sú naďalej opatrné a neexistujú signály, že by kupujúci mali silu pretlačiť ETH nad 3 000–3 300 USD v blízkom horizonte – najmä ak Bitcoin naďalej spôsobuje neistotu na trhu.
Zdroj: xStation5
Údaje CryptoQuant naznačujú, že historicky zvýšená volatilita signalizuje kľúčový posun v trhovej fáze. Historicky hodnota z30 nad +3 často predchádzala výrazným cenovým pohybom – či už prudkým rastom, alebo rýchlym poklesom. Aktuálne sa zdá, že pravdepodobnejší je scenár poklesu, no odraz nemožno nikdy vylúčiť – najmä po výpredaji takého rozsahu, aký sme v poslednom čase videli.
Zdroj: CryptoQuant
Multiple liquidity factors show that Bitcoin is currently operating in an exceptionally difficult market environment. CryptoQuant indicates that it is being weighed down by a persistent lack of liquidity that has been affecting the market for several months. Investors activity (stablecoins) on exchanges is definitely muted.
Zdroj: CryptoQuant
