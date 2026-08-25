Kanada vracia úder USA 50 % clami! USDCAD maže všetky zisky!

Kurz USDCAD v reakcii na obchodnú odvetu Kanady maže dnešné zisky. Iba deň po tom, čo USA oznámili 50 % clá, predstavila Kanada sériu odvetných ciel v režime „dolár za dolár“, ktorých rozsah zodpovedá „účtu vo výške 20 miliárd USD“, ktorý jej vystavili Spojené štáty.
Prečo Kanada zavádza odvetné clá?
Rozhodnutie prišlo po tom, čo rokovania s USA o severoamerickej obchodnej dohode USMCA skončili neúspechom. Prezident Trump obvinil Kanadu, že sa priživuje na USA a „užíva si výhody štátnosti bez toho, aby sa chcela pripojiť k USA“. Následne na svojho suseda uvalil 50 % clá na tovar v celkovej hodnote 20 miliárd USD.
Kanadský premiér Mark Carney varoval, že tento krok nezostane bez odpovede, a trh nemusel na konkrétne detaily čakať dlho. Kanadský minister financií François-Philippe Champagne dnes oznámil sériu odvetných ciel vo výške 15 až 50 % na americký tovar v zodpovedajúcej hodnote 20 miliárd USD.
Kanada cieli na amerických spotrebiteľov
Podľa správy agentúry Bloomberg sa nové clá budú vzťahovať na viac než 700 druhov amerického tovaru, ktoré boli vybrané tak, aby ich bolo možné jednoducho nahradiť domácimi alternatívami bez výrazného narušenia spotrebiteľských návykov.
Medzi produkty patria morské plody, kuchynské spotrebiče, klimatizácie a nábytok. Najvyššia sadzba 50 % sa bude vzťahovať na priemyselné kovy (oceľ a hliník), mliečne výrobky, kozmetiku a tovar na voľný čas (herné konzoly, golfové palice a rybárske prúty).
V hľadáčiku sa tak ocitá ťažký priemysel aj bežný spotrebný tovar, čo by mohlo strategicky zasiahnuť amerických spotrebiteľov pred voľbami do Kongresu.
Technická analýza: USDCAD (D1)
Kurz USDCAD dnes nasledoval klesajúce ceny ropy (OIL, svetlomodrá, invertovaná), ktoré ďalej oslabovali kanadský dolár citlivý na vývoj komodít. Obchodná odveta však situáciu obrátila v prospech CAD, pretože čiastočne vyrovnáva potenciálne ekonomické škody medzi oboma ekonomikami.
Kurz sa vrátil pod 23,6 % Fibonacciho retracement a opäť sa pohybuje v blízkosti 10-dňového exponenciálneho kĺzavého priemeru (EMA10; žltá). RSI sa nachádza tesne nad prepredanou oblasťou, čo obmedzuje potenciál ďalšieho posilňovania CAD.
Ďalší pokles cien ropy by teraz mal byť hlavným faktorom volatility tohto menového páru po tom, čo trh spracoval návrat obchodnej vojny medzi oboma susednými krajinami. Minimum z minulého týždňa v blízkosti 1,3730 zostáva kľúčovým supportom, zatiaľ čo pokračovanie rastu USDCAD si bude vyžadovať uzavretie nad EMA10.
Zdroj: xStation5
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