Káva klesá o 5 % z lokálneho maxima v dôsledku priaznivého počasia v Brazílii 📉

Futures na kávu Arabica na burze ICE (COFFEE) dnes klesajú takmer o 5 % v dôsledku zmeny počasia v Brazílii, čím ustupujú z lokálneho maxima.
Predpovede počasia v Brazílii naznačujú viac zrážok v budúcom týždni, čo zmierňuje obavy zo sucha.
Na druhej strane NOAA varuje pred 71 % pravdepodobnosťou javu La Niña v období október–december, čo zvyšuje riziko sucha a poškodenia úrody v sezóne 2026/27.
Revízie brazílskej úrody (HedgePoint):
-
Celková úroda 2025/26: 64,7 milióna vriec (+0,7 % medziročne)
-
Arabica: znížená na 37,7 mil. vriec (-13,3 % medziročne, predtým odhad 39,6 mil.)
-
Robusta: zvýšená na 27 mil. vriec (+30 % medziročne)
Regionálne rozdiely:
-
Oblasti pestovania Arabiky (Minas Gerais, São Paulo): podpriemerné zrážky v kľúčových fázach poškodili výnosy aj kvalitu
-
Robusta regióny (Espírito Santo, Bahia): priaznivé počasie + investície pestovateľov → výnosy lepšie, než sa očakávalo
Dlhodobý výhľad:
-
Arabica 2026/27: naďalej neistá; aprílové dažde poškodili aktuálnu úrodu, ale zlepšili zdravie stromov pre ďalší cyklus
-
Robusta 2026/27: skoré kvitnutie od augusta zatiaľ vykazuje pozitívne signály