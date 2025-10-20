Kering predá svoj beauty biznis spoločnosti L’Oréal za 4,7 miliardy USD

-
Kering predáva beauty biznis L’Oréalu za ~4 miliardy eur vrátane Creed a dlhodobých licencií.
-
Transakcia zdôrazňuje strategický obrat Keringu pod Luca de Meom: zníženie zadlženia, ukončenie neúspešného modelu beauty rozvoja, opätovné sústredenie na módu.
-
L’Oréal posilňuje svoje postavenie v luxusnej kráse a získava výhradné licencie pre značky ako Gucci, Balenciaga a Bottega Veneta.
-
Dohoda zahŕňa aj spoločné podnikanie v oblasti wellness a dlhovekosti, čo naznačuje širší pohľad oboch skupín nad rámec tradičnej krásy.
-
Skupina Kering (vlastník Gucci, Balenciaga a Bottega Veneta) sa dohodla na predaji svojho segmentu krásy spoločnosti L’Oréal za približne 4 miliardy eur (cca 4,66–4,7 miliardy USD). Transakcia zahŕňa luxusnú parfumovú značku Creed a udeľuje L’Oréalu výhradné 50‑ročné práva na vývoj parfumov a kozmetiky pre hlavné módne domy Keringu. Ide o strategický obrat pod vedením nového generálneho riaditeľa Luca de Mea, keďže skupina chce znížiť zadlženosť a sústrediť sa na kľúčovú módnu činnosť.
Finančný a strategický kontext
Čistý dlh Keringu k 31. júnu 2025 bol približne 9,5 miliardy eur a mal zároveň dlhodobé nájomné záväzky vo výške približne 6 miliárd eur. Zároveň Kering čelí poklesu dopytu po značke Gucci, osobitne v Číne, a slabšiemu veľkoobchodnému biznisu u Saint Laurent.
Beauty biznis a obrat
Kering spustil svoju internú beauty divíziu v roku 2023 akvizíciou Creed za cca 3,5 miliardy eur v hotovosti. Napriek tomu divízia nefungovala podľa očakávaní – beauty segment vykázal v prvom polroku 2025 prevádzkovú stratu približne 60 miliónov eur. Predaj znamená návrat k licenčnému modelu, ktorý sa predtým využíval.
Detaily transakcie
L’Oréal zaplatí v hotovosti 4 miliardy eur. Súčasťou sú značka Creed a výhradná 50‑ročná licencia na vývoj a distribúciu parfumov a kozmetiky pre značky Keringu (Gucci, Bottega Veneta, Balenciaga). Tiež bude vytvorený spoločný podnik v pomere 50/50 zameraný na wellness a dlhý vek. Uzavretie sa očakáva v prvej polovici roka 2026.
Strategické dôsledky
Pre Kering znamená monetizácia beauty divízie posilnenie finančnej situácie a možnosť sústrediť sa opäť na luxusnú módu. Licencie budú generovať pokračujúce príjmy formou tantiém. Pre L’Oréal ide o posilnenie svojho portfólia v oblasti luxusnej krásy a získanie silných značiek a licencií na vývoj produktov pre etablované módne domy.
