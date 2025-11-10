KKR predáva Novaria Group za 2,2 miliardy USD – sektor obrany láka nových investorov

- KKR predáva Novaria Group za 2,2 mld. USD spoločnosti Arcline, ktorá sa zameriava na priemyselné investície.
- Sektor letectva a obrany profituje z rastu výroby a geopolitického napätia, čo zvyšuje atraktivitu pre investorov.
- Transakcia ilustruje oživenie trhu s výstupmi private equity, najmä medzi fondmi.
- Zamestnanci Novarie profitujú z predaja vďaka vlastníckemu podielu, čo odráža nový prístup KKR k zdieľaniu hodnoty.
Investičná skupina KKR uzavrela dohodu o predaji výrobcu leteckých a obranných súčiastok Novaria Group spoločnosti Arcline Investment Management za 2,2 miliardy dolárov. Transakcia odráža rastúci záujem investorov o sektor obrany a letectva, ktorý zažíva oživenie vďaka rastu výroby lietadiel, uvoľneniu výrobných limitov spoločnosti Boeing a zvyšujúcim sa globálnym výdavkom na obranu.
Novaria, so sídlom vo Fort Worthe v Texase, bola pod kontrolou KKR od začiatku roka 2020. Odvtedy pridala do svojho portfólia 13 nových spoločností, čím posilnila svoju pozíciu v dodávateľskom reťazci pre lietadlá, drony a podmorské systémy. Podľa partnera KKR Joshuu Weisenbecka sa predaj realizuje v priaznivom prostredí, keď obranný priemysel profituje z geopolitického napätia, napríklad vojny na Ukrajine a neistoty okolo amerického záväzku voči NATO.
Zatiaľ čo mnohé private equity fondy čelia ťažkostiam s výstupmi z investícií, najmä kvôli vyšším úrokovým sadzbám a slabšej akvizičnej aktivite, KKR sa darí uzatvárať výnosné predaje. Táto transakcia je príkladom oživenia tzv. „sponsor-to-sponsor“ M&A trhu – teda transakcií medzi súkromnými investičnými fondmi.
Zaujímavosťou je aj zamestnanecký podiel – KKR poskytuje bežným zamestnancom vo svojich portfóliových firmách akciové podiely. To znamená, že aj zamestnanci spoločnosti Novaria dostanú hotovostný podiel z predaja, čo podľa KKR vedie k vyššej produktivite, nižšej fluktuácii a lepším hospodárskym výsledkom.
Graf KKR.US (D1)
Zdroj: xStation5
