Tyson Foods očakáva stagnujúce výsledky pre rok 2026 napriek rekordným cenám hovädzieho mäsa

- Tyson Foods očakáva stagnáciu výsledkov pre rok 2026, s prevádzkovým ziskom medzi 2,1–2,3 mld. USD.
- Segment hovädzieho zostáva hlboko stratový kvôli nedostatku dobytka, napriek rekordným spotrebiteľským cenám.
- Prezident Trump inicioval vyšetrovanie mäsopriemyslu pre podozrenie z cenovej manipulácie.
- Hydinový segment čiastočne kompenzuje výpadky – zisk tu medziročne vzrástol o 28 %.
Spoločnosť Tyson Foods, najväčší americký spracovateľ mäsa, očakáva pre fiškálny rok 2026 prakticky nezmenené hospodárske výsledky, a to aj napriek rekordným spotrebiteľským cenám hovädzieho mäsa. Firma odhaduje upravený prevádzkový zisk medzi 2,1 až 2,3 miliardami USD, čo je len mierne pod tohtoročnými 2,29 miliardami USD.
Najväčšou slabinou zostáva segment hovädzieho mäsa, ktorý by mal podľa odhadu vykázať prevádzkovú stratu 400 až 600 miliónov USD, podobne ako v roku 2025, keď strata dosiahla 426 miliónov USD. Dôvodom je akútny nedostatok dobytka, ktorý tlačí ceny nahor, no zároveň obmedzuje objemy spracovania. Vo štvrtom kvartáli klesli objemy v tomto segmente o 8,4 %, hoci marža -1,6 % dopadla lepšie, než očakávali analytici.
Spotrebiteľské ceny hovädzieho mäsa v USA sú na historických maximách, čo priťahuje pozornosť politických predstaviteľov. Prezident Donald Trump v piatok uviedol, že požiadal Ministerstvo spravodlivosti o začatie vyšetrovania údajnej cenovej manipulácie v odvetví. Mäsový priemysel čelí dlhodobej kritike pre koncentráciu trhu – protimonopolné vyšetrovanie sa začalo ešte na konci Trumpovho prvého funkčného obdobia a pokračovalo aj počas vlády prezidenta Bidena.
Zaujímavosťou však zostáva, že spracovatelia mäsa z rastu cien reálne neprofitujú. Podľa údajov HedgersEdge spracovatelia strácajú na každom porazenom kuse dobytka prakticky celý tento rok, pričom stratovosť by mala pokračovať aj v roku 2026. Tyson očakáva, že americký hovädzí dobytok sa začne obnovovať v roku 2026, no prínos pre firmu sa prejaví najskôr až v roku 2028.
Na druhej strane firma čiastočne kompenzuje straty rastúcim segmentom hydiny, ktorý je druhým najväčším zdrojom príjmov Tyson Foods. Zisk v hydinovom segmente dosiahol v štvrtom kvartáli 457 miliónov USD, čo je medziročne nárast o 28 %, a to predovšetkým vďaka vyšším objemom, aj keď ceny v tomto segmente v posledných mesiacoch takisto oslabujú.
Tyson oznámil štvrťročný upravený zisk na akciu vo výške 1,15 USD, čo prekonalo odhady analytikov, zatiaľ čo tržby vo výške 13,86 miliardy USD mierne zaostali za očakávaniami.
Graf TSN.US (D1)
Akcie spoločnosti Tyson Foods sa aktuálne obchodujú okolo ceny 52,82 USD a nachádzajú sa v blízkosti dôležitých technických úrovní. Cena sa priblížila ku kĺzavému priemeru EMA 50 (53,22 USD), ktorý spolu so SMA 100 (54,41 USD) tvorí zónu rezistencie, ktorá môže rozhodnúť o ďalšom vývoji trendu. Po dlhšom klesajúcom trende zaznamenala cena mierne oživenie, no zatiaľ bez jasného potvrdenia obratu. RSI sa pohybuje na hodnote 49,6, teda presne na hranici neutrálnej zóny – trh je z hľadiska nákupného a predajného tlaku momentálne vyrovnaný.
Zdroj: xStation5
