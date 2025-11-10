Novo Nordisk po odstúpení z boja o Metsera posilňuje – investori ocenili opatrnosť

- Novo Nordisk ustúpilo z akvizičného súboja o Metsera, čo trh ocenil rastom akcií o 2,9 %.
- Pfizer kúpil Metsera za 10 miliárd USD, čím si zabezpečil vstup na trh s liekmi na obezitu.
- Regulačné riziká v USA zrejme rozhodli v prospech Pfizeru, aj keď ponuka od Nova bola označená za výhodnejšiu.
- Novo naďalej stavia na vlastný výskum a rozvoj interného portfólia, čo potvrdzuje dlhodobú stratégiu stability a kontrolovaného rastu.
Akcie dánskej farmaceutickej spoločnosti Novo Nordisk v pondelok ráno vzrástli o 2,9 %, potom čo firma oznámila, že odstupuje z konkurenčného boja o americkú biotechnologickú spoločnosť Metsera. Rozhodnutie prichádza po niekoľkých dňoch dramatického súperenia s americkým gigantom Pfizer, ktorý napokon firmu získal za 10 miliárd USD.
Metsera sa nakoniec priklonila k vyššej ponuke od Pfizeru, ktorá predstavovala 86,25 USD za akciu vrátane podmienených bonusov. Hlavným dôvodom odmietnutia ponuky od Nova však nebola len cena, ale aj obavy z antimonopolných problémov v USA, ktoré mohli akvizíciu zo strany Novo Nordisk zablokovať. Americká FTC varovala, že potenciálne spojenie by mohlo porušiť tamojšie protimonopolné zákony, keďže Novo už teraz dominuje trhu s liekmi na obezitu vďaka svojmu blockbusteru Wegovy.
Zatiaľ čo táto udalosť predstavuje krátkodobú stratu príležitosti posilniť svoju pozíciu na rastúcom trhu s antiobezitnými liekmi, Novo Nordisk zdôraznilo, že akvizícia nebola kľúčová a že firma pokračuje vo vývoji vlastného portfólia. Interné zdroje navyše uviedli, že ponuka predložená Metsere predstavovala pre Novo „maximálnu hodnotu“, ktorú bola firma ochotná zaplatiť.
Zatiaľ čo sa Metsera vďaka intenzívnemu akvizičnému záujmu ocitla v centre pozornosti investorov a jej akcie počas týždňa vystrelili o takmer 60 %, akcie Novo Nordisk ťažili z toho, že firma nešla do rizikového boja za každú cenu. Pfizer síce získava strategický vstup na trh s liekmi proti obezite, no zároveň preberá aj značné riziko, keďže produkty Metsery sú stále vo fáze vývoja a do ich uvedenia na trh zostávajú roky testovania a schvaľovania.
Graf NOVOB.DK (D1)
Akcie spoločnosti Novo Nordisk sa naďalej pohybujú v klesajúcom trende a aktuálne sa obchodujú na úrovni 298,40 DKK, čo je najnižšia úroveň od júla 2025. Cena sa drží výrazne pod kĺzavými priemermi – konkrétne pod EMA 50 (347,63 DKK) a SMA 100 (369,61 DKK) – čo potvrdzuje pokračujúci medvedí trend. RSI osciluje na úrovni 34,5, teda tesne nad hranicou prepredanosti (30), čo signalizuje slabnúce predajné momentum, ale zatiaľ nie dostatočné na potvrdenie obratu.
Z technického hľadiska bude dôležité sledovať, či sa cena udrží nad psychologickou hranicou 290 DKK. Prípadný prepad pod túto zónu by mohol otvoriť cestu k testovaniu úrovní okolo 280 DKK. Naopak, pre návrat k rastu bude potrebné, aby sa akcie dokázali vrátiť nad EMA 50 a zároveň prerazili predchádzajúce lokálne maximá okolo 340–350 DKK.
Zdroj: xStation5
